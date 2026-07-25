GROSSETO – Una giornata dedicata a sicurezza in acqua, prevenzione e primo soccorso quella trascorsa oggi, sulla spiaggia del Pozzarello.

La Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, oggi, 25 luglio, è stata un momento di incontro e confronto anche sulle spiagge del promontorio che si affaccia sul mare della Maremma.

Protagonisti della giornata sono stati il Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera – Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, la Misericordia Porto Santo Stefano, la Crocerossa italiana Comitato Costad’argento, laa Federazione italiana nuoto Sezione salvamento – fiduciario di Grosseto, l’associazione Argentario senza ostacoli. Tutte realtà che l’Amministrazione ha incluso nei suoi ringraziamenti.

«Un grazie in particolare allo Stabilimento balneare La Formica per aver messo a disposizione il loro personale ed il loro pattino» fanno sapere dall’amministrazione in un comunicato condiviso con il comitato Cri Costa d’Argento.

L’evento è stato emozionante e significativo anche grazie alla collaborazione tra l’ufficio ambiente del Comune di Monte Argentario e gli altri attori sopra indicati, ha suscitato curiosità ed interesse ad i bagnanti presenti, coinvolti nelle attività.

Cri Costa d’Argento è stata presente con propri volontari, una ambulanza e apparecchiature elettro medicali, a disposizione insieme ad associazioni e istituzioni per una giornata di educazione e prevenzione.