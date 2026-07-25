FOLLONICA – Simulazioni di recupero in mare, coordinamento tra i soccorritori e attività ludico-didattiche per i bambini: questa mattina la spiaggia libera tra il Bagno Florida e il Piccolo Mondo si è trasformata in un grande laboratorio della sicurezza, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Follonica ha aderito anche quest’anno alla campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” della Fee, con un evento organizzato in sinergia tra l’Ufficio demanio marittimo del Comune, la Capitaneria di Porto, il consorzio Balneari Follonica, la Società nazionale di salvamento, i Vigili del fuoco, la Croce rossa italiana sezione di Follonica e il circolo Cala Violina sezione Protezione civile.

Al centro della mattinata le simulazioni di recupero in mare, che hanno messo in scena il coordinamento tra i diversi attori dell’emergenza: dalle operazioni di salvataggio fino alle tecniche di primo soccorso. Un esempio concreto di come la sicurezza in mare non sia il risultato di un singolo intervento, ma di una rete di professionalità che lavora in sinergia.

A concludere la giornata, la Società nazionale di salvamento ha animato la spiaggia con attività ludico-didattiche dedicate ai bambini presenti, trasformando la prevenzione in un momento di gioco e apprendimento.

Abbiamo seguito la giornata con gli scatti di Giorgio Paggetti