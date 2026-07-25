GROSSETO – Fine settimana diviso in due per la provincia di Grosseto. Oggi, sabato 25 luglio, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con il transito di qualche velatura nel pomeriggio e un graduale aumento del vento lungo la costa in serata. Domenica 26 luglio, invece, è atteso un deciso peggioramento con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge, anche a carattere temporalesco, in estensione su gran parte del territorio provinciale.

Oggi: sole prevalente e clima estivo

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili. Sul nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, cielo sereno o poco nuvoloso con massime intorno ai 29-31°C. A Grosseto e nella parte centrale della Maremma si raggiungeranno 31-32°C, mentre sull’Amiata il clima sarà più fresco con valori di 24-27°C. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, temperature comprese tra 28 e 30°C, mitigate dalla brezza marina. In serata è previsto un rinforzo dei venti meridionali lungo la costa e il mare tenderà a diventare mosso.

Domenica: cambia tutto, tornano piogge e temporali

Dalla notte e soprattutto nel corso della mattinata di domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione. Le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, interesseranno inizialmente la fascia costiera per poi estendersi all’entroterra. Nel pomeriggio i fenomeni diventeranno più irregolari, con un graduale miglioramento entro sera, anche se sulla costa potranno persistere locali rovesci. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, con massime generalmente comprese tra 24 e 27°C.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: CFR Toscana.