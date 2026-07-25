GROSSETO – Incendio sull’Aurelia in corso nella zona di Rispescia, all’altezza della stazione di Alberese, nel comune di Grosseto. Le fiamme sono divampate a bordo strada e i vigili del fuoco sono al lavoro per domarle.

Le possibili cause

Ignote le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da una sigaretta gettata in maniera sconsiderata: un gesto che, con il gran caldo di questi giorni e l’erba ormai secca, è sufficiente a far partire le fiamme in pochi istanti.

Traffico a passo d’uomo

L’incendio sta avendo ripercussioni sulla circolazione: il traffico lungo l’Aurelia procede a passo d’uomo. Sul posto è presente la Polizia stradale, che sta facendo defluire le auto in transito per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti.

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