GROSSETO – Hanno approfittato dell’ora di cena, quando gli ospiti si trovavano al ristorante, per entrare in azione. È accaduto nella serata di ieri, venerdì 24 luglio, in una struttura ricettiva situata nelle campagne della zona nord della provincia di Grosseto, dove una banda di ladri ha preso di mira quattro appartamenti.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti negli alloggi approfittando dell’assenza degli ospiti e avrebbero forzato le casseforti presenti all’interno delle camere, impossessandosi di denaro e degli oggetti di valore trovati.

La fuga attraverso il bosco

Da una prima ricostruzione, compiuti i furti, i ladri si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce nei boschi che circondano la struttura. Una modalità che ha reso particolarmente difficili le ricerche immediate.

L’allarme è scattato al rientro degli ospiti negli appartamenti, quando è stata scoperta l’effrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso

I militari dell’arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per identificare gli autori del colpo. Saranno verificati i sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura e nelle aree circostanti e ascoltate le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti. È in corso anche la quantificazione del bottino, che al momento non è stata resa nota.