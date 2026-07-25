GAVORRANO – Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, in località Biagioni, al confine tra i territori comunali di Gavorrano e Scarlino.

La macchina dell’antincendio boschivo si è attivata immediatamente per circoscrivere il prima possibile il fronte del fuoco ed evitarne la propagazione nella fitta vegetazione della zona.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, affiancati da due squadre delle Bandite di Scarlino e da una squadra dei volontari della Vab (Vigilanza antincendi boschivi). Vista la zona boschiva e per velocizzare le operazioni di spegnimento dall’alto prima che il pericolo anche per le abitazioni più vicine fosse più concreto, è stato attivato anche l’elicottero della flotta regionale, ma è stato richiamato in un secondo momento.

L’attenzione dei soccorritori è stata altissima: nelle vicinanze dell’area interessata dal rogo sono infatti presenti alcuni poderi e abitazioni di campagna. L’immediato intervento dele squadre antincendio ha garantito un veloce contenimento delle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e contenimento sono tuttora in corso, ma il fuoco è sotto controllo.