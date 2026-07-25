GROSSETO – È Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri, e segretario nazionale di Forza Italia a rompere gli indugi sulla corsa per le amministrative del 2027.

Tajani, a Grosseto per partecipare al primo congresso regionale della Toscana di Forza Italia, è stato molto chiaro: «Luca Agresti sarà il candidato di Forza Italia e del centrodestra» .Nel 2027 infatti si voterà a Grosseto per l’elezione del nuovo sindaco e questo congresso regionale di Forza Italia ha rappresentato un momento importante anche per parlare di quell’appuntamento.

«Sono già convinto che il futuro sindaco sarà Luca Agresti – ha detto Tajani – , è un nostro bravissimo assessore, raccoglierà l’eredità del sindaco. Ha già dimostrato di saper fare bene l’assessore in questa città, quindi deve avere continuità amministrativa».

«iI sindaco Vivarelli Colonna ha lavorato benissimo – ha aggiunto Tajani – è anche un mio consigliere a Palazzo Chigi per i temi agricoli e sono assolutamente convinto che Luca potrà continuare questo percorso, è il nostro candidato e sono convinto che tutto il centrodestra lo sceglierà come miglior candidato possibile».

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Al congresso regionale è stato eletto Marco Stella nuovo coordinatore regionale di Forza Italia della Toscana. Erano presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il coordinatore provinciale Roberto Berardi, la deputata Deborah Bergamini e la senatrice Stefania Craxi che ha presieduto il congresso.

Il congresso “azzurro” diventa così il primo vero snodo in vista delle prossime elezioni grossetane. Da oggi c’è in campo un candidato del centrodestra con un nome e anche una prospettiva davanti. Luca Agresti ha raccolto il sostegno da parte di Tajani con entusiasmo. «Ringrazio il segretario nazionale Tajani per la fiducia e per questa investitura, spero di essere il candidato di tutto il centrodestra sia per l’esperienza di questi anni al governo della città sia per la città».