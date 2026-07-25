MARINA DI GROSSETO – Si è concluso con un’ampia partecipazione e grande entusiasmo il clinic organizzato dal Circolo Tennis Marina di Grosseto. L’evento ha trasformato il circolo in un punto di riferimento per appassionati e tennisti, desiderosi di perfezionare il proprio gioco attraverso il confronto con professionisti di alto livello.

Protagonisti della manifestazione sono stati Giulio Di Meo, Daniele Bracciali e Marco Cosimato, che hanno guidato i partecipanti in un percorso tecnico e tattico suddiviso tra esercitazioni specifiche, analisi del gioco e approfondimenti dedicati ai diversi aspetti della preparazione moderna. La prima giornata è stata interamente dedicata al lavoro sul campo, con sessioni focalizzate sulla tecnica, sulla tattica, sugli spostamenti, sul footwork e sulla stabilità del core.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di allenarsi in piccoli gruppi, ricevendo consigli personalizzati, confrontandosi direttamente con i maestri, in un clima di grande coinvolgimento e condivisione. La giornata conclusiva ha visto lo svolgimento di esercitazioni a obiettivi, oltre a un focus sul servizio. Il momento più atteso è stato il match di esibizione tra Giulio Di Meo e Daniele Bracciali, che ha richiamato l’attenzione del pubblico offrendo spettacolo, intensità e numerosi spunti tecnici.

A chiudere la manifestazione sono state le premiazioni dei partecipanti, i saluti finali e le tradizionali fotografie di gruppo, a testimonianza del successo di un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione, sport e convivialità. L’ottima organizzazione del Circolo Tennis Marina e la qualità dello staff tecnico hanno contribuito a rendere il Tennis Clinic un appuntamento particolarmente apprezzato, confermando la crescente attenzione del territorio verso eventi capaci di promuovere il tennis attraverso esperienze formative di alto livello.

Estremamente positivo il bilancio finale: due giornate intense, caratterizzate da passione, professionalità e voglia di migliorarsi, che hanno lasciato nei partecipanti competenze tecniche, nuove motivazioni e il desiderio di ritrovarsi nelle prossime iniziative del circolo. A tal proposito in rampa di lancio ci sono già due attesi tornei amatoriali: il doppio maschile e quello femminile. Appuntamenti molto attesi che animeranno l’estate tennistica del Circolo Tennis Marina.