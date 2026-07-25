BAGNO DI GAVORRANO – Iniziata ufficialmente la preparazione estiva del Follonica Gavorrano. Il team minerario guarda ad un’altra stagione in Serie D dopo il successo della prima gara playout vinta contro il Camaiore con una rosa restaurata e potenziata. Ecco tutti i nomi a disposizione di mister Alessandro Manni, che si è ritrovata oggi per il ritiro precampionato, inclusi alcuni giovani che faranno parte della formazione Juniores biancorossoblù:

Portieri

Lorenzo Coco (2008, dal Catania)

Cacciaguerra (2010, dalle giovanili)

Manuel Ricci (2009, Juniores)

Difensori

Luca Arrighi (2007)

Gino Bernardini (1997)

Lorenzo Biagioni (2007, dal Manfredonia)

Enrico Biancon (2001, dallo Scandicci)

Stefano Croce (2006, dal San Donato Tavarnelle)

Diego Ferretti (2007)

Lorenzo Guerrini (2006, dal Grosseto)

Cristian Lorenzi (2008)

Tommaso Masoni (2007)

Giulio Pimpinelli (2008)

Massimo Antonio Lega (2008, Juniores)

Tommaso Lenzi (2009, Juniores)

Centrocampisti

Nicola Andreoli (1999, dal Prato)

Edoardo Ceccuzzi (1999, dal Foligno)

Fabrizio Lo Sicco (1991)

Simone Marino (1995)

Thomas Pellegrini (2004, dal Foligno)

Gabriele Proietti (2006)

Simone Calvi (2007, dalle giovanili)

Marco Barontini (2009, Juniores)

Filippo Cinelli (2009, Juniores)

Niccolò Vongher (2009, Juniores)

Devid Yzeirllari (2010, Juniores)

Attaccanti

Giulio Giordani (1994)

Cristian Mutton (1999)

Antonino Pino (2000, rientro dal prestito alla Folgore Caratese)

Francesco Presta (2005)

Federico Vari (2001, dal Siena)

Alessio Berardone (2008, Juniores)

Fissati inoltre quattro test amichevoli per il mese prossimo:

sabato 1 agosto h 16,30 al Malservisi-Matteini vs Primavera dell’Empoli

martedì 4 agosto h 17 al Malservisi-Matteini vs Primavera del Pisa

sabato 8 agosto h 17,30 al Comunale di Piancastagnaio vs Pianese

venerdì 14 agosto h 17 al Malservisi-Matteini vs Siena