GROSSETO – La sinistra grossetana sceglie la strada dell’unità e guarda al modello del campo largo già sperimentato con successo alle ultime elezioni provinciali come punto di partenza per costruire l’alternativa al centrodestra in vista delle amministrative del 2027. È questo il messaggio che arriva dal coordinamento unitario delle sinistre della provincia di Grosseto, che riunisce Sinistra Italiana, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Civica Ecologista, Grosseto Città Aperta, movimenti della sinistra e personalità indipendenti.

Nel documento diffuso al termine della riunione, il coordinamento ribadisce la volontà di proseguire il percorso comune avviato negli ultimi anni, sottolineando come l’esperienza maturata abbia contribuito anche al risultato ottenuto alle elezioni provinciali.

«Il coordinamento ha innanzitutto ribadito con forza la volontà di continuare il lavoro unitario svolto in questi anni che ha consolidato un’area politica che, al di là delle legittime differenze, si pone in maniera chiara, sul piano politico generale e sulle concrete scelte amministrative, come la sinistra dello schieramento alternativo al centrodestra».

Nel documento viene inoltre rivendicato il ruolo svolto all’interno delle amministrazioni locali e della Provincia.

«In tal senso ritiene di dover valorizzare il lavoro svolto in questi anni all’interno delle amministrazioni comunali e dell’amministrazione provinciale rispetto alla quale anche recentemente ha svolto una funzione importante contribuendo al successo del presidente Francesco Limatola e ottenendo la vicepresidenza con Valentino Bisconti».

Il percorso verso il 2027

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare alle elezioni amministrative del 2027, che coinvolgeranno otto Comuni della provincia, con una proposta condivisa e costruita nel tempo.

«Il coordinamento della sinistra si è posto l’obiettivo di favorire la nascita di un’aggregazione politica che sia alternativa al centrodestra ma che sappia nel contempo rappresentare quelle esigenze di innovazione di cui il capoluogo e l’intera provincia hanno necessità».

Secondo il coordinamento, prima ancora dei nomi sarà necessario costruire un progetto politico e amministrativo capace di coinvolgere cittadini e realtà sociali.

«È necessario che si apra una fase di elaborazione programmatica che, partendo dai valori e dai contenuti che ci rappresentano e da un coinvolgimento reale dei soggetti sociali e dell’intera cittadinanza, sappia dare a Grosseto e al suo territorio un profilo programmatico nuovo all’altezza delle sfide che abbiamo davanti».

Tra i temi indicati figurano la tutela dell’ambiente, la rigenerazione urbana, la valorizzazione delle aree interne, un modello di sviluppo economico sostenibile, il rafforzamento delle politiche sociali e socio-sanitarie, il diritto all’abitare, la semplificazione della pubblica amministrazione e una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

«Serve una visione provinciale»

Per il coordinamento, la costruzione dell’alternativa non potrà limitarsi ai singoli Comuni ma dovrà avere una dimensione provinciale.

«È fondamentale affrontare le partite elettorali amministrative del 2027 con una visione provinciale d’insieme, cercando di costruire percorsi virtuosi che sappiano unire le forze politiche e pezzi di società civile nella costruzione di un’alternativa al centrodestra».

Pur riconoscendo le specificità di ogni territorio, il documento sottolinea la necessità di costruire uno schieramento unitario fondato su valori condivisi e su «una moderna visione di questo nostro territorio».

In quest’ottica viene giudicato positivamente anche il percorso partecipativo promosso da Grosseto Città Aperta con il workshop del 20 giugno e l’iniziativa “La città si muove“, indicati come esempi del metodo che il coordinamento intende seguire.

«Non basta un accordo tra partiti»

Il coordinamento mette infine in guardia dall’idea che la sfida al centrodestra possa essere risolta soltanto con accordi politici o con la scelta di un candidato.

«Dopo decenni nei quali il centrodestra in questa nostra provincia ha oggettivamente avuto un forte consolidamento nessuno può pensare che un accordo a tavolino tra le forze politiche alternative al centrodestra e l’individuazione di un nome forte possa essere sufficiente, né a Grosseto né negli altri comuni chiamati al voto».

E aggiunge che anche l’area della sinistra dispone di figure in grado di assumere responsabilità amministrative.

«La nostra area politica, rappresentata nel territorio da diversi amministratori, consiglieri e dirigenti politici, ha nomi di donne e uomini da poter esprimere per assumere responsabilità di governo ad ogni livello».

L’obiettivo finale, conclude il documento, è quello di riportare al voto una parte dell’elettorato oggi distante dalla politica.

«È necessario che la società grossetana e in particolare quella parte crescente di elettorato che si è rifugiata nell’astensione dal voto possa iniziare a respirare un’aria nuova e possa avere la percezione che si possa aprire un periodo di forte innovazione per Grosseto città e per tutto il territorio della provincia».