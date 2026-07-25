FIRENZE – Emessa dalla nostra sala operativa per rischio temporali nella giornata di domani domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle ore 14. Il nostro sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

Dalle prime ore della prossima notte possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.