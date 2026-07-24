GROSSETO – Tutto pronto per le ultime due gare della regular season. Il Big Mat Bsc Grosseto, con la salvezza ormai in cassaforte, sfida in trasferta il Reggio Emilia (foto Lettieri). “La squadra è in salute – commenta il lanciatore biancorosso Mattia Sireus -. Al netto della salvezza e della qualificazione ai playoff, scenderemo in campo con la solita voglia di vincere e di provare a imporre il nostro gioco. Dobbiamo restare concentrati, consapevoli che presto si aprirà la seconda fase della stagione e dovremo essere pronti”.

Le due gare si giocheranno sabato 25 luglio, alle 15 e alle 20, allo stadio di baseball Caselli di Reggio Emilia. “Il gruppo è unito e pronto ad affrontare i playoff – conclude Sireus -. Ancora non conosciamo il nome del nostro avversario, ma non è importante. Quello che davvero conta è allenarci bene, affinare il gioco e arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile”.

Attualmente il Big Mat Bsc Grosseto occupa il terzo posto nel Girone B, con dieci vittorie e quattordici sconfitte, mentre il Reggio Emilia chiude la classifica al quinto posto con cinque vittorie e diciannove sconfitte.

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