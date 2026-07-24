GROSSETO – Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti attende la Maremma. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio il territorio si anima con festival, spettacoli, concerti, cinema all’aperto, teatro, incontri con gli autori, grandi eventi enogastronomici e manifestazioni dedicate alla tradizione. Dalle piazze di Grosseto ai borghi dell’entroterra, passando per la costa e la laguna di Orbetello, non manca l’occasione per trascorrere un weekend all’insegna della cultura e del divertimento.

LEGGI ANCHE TUTTOSAGRE

Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Venerdì 24 luglio

Carnival Fiction porta l’America Latina a Orbetello

Due serate dedicate ai ritmi e ai colori dell’America Latina trasformano il centro storico di Orbetello in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, balli, spettacoli e animazione accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le atmosfere del carnevale sudamericano.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/lamerica-latina-sbarca-in-laguna-torna-il-carnival-fiction-a-orbetello/

Cinema gratuito nelle piazze di Grosseto

Un furgone si trasforma in una sala cinematografica itinerante con tre proiezioni gratuite in altrettante piazze cittadine. Un’iniziativa che porta il grande schermo nei quartieri, offrendo serate all’aperto dedicate a tutta la famiglia.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/un-furgone-tre-piazze-e-tre-film-imperdibili-il-cinema-gratuito-arriva-a-grosseto/

Pirite in Corto alla Miniera Ravi Marchi

Il fascino del cinema incontra quello dell’archeologia industriale con una nuova edizione di “Pirite in Corto”. Cortometraggi, incontri e proiezioni animeranno il suggestivo scenario della Miniera Ravi Marchi.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/cinema-sotto-le-stelle-alla-minieria-ravi-marchi-torna-la-rassegna-pirite-in-corto/

MerCantine in Poggio a Roccastrada

Tre giorni dedicati ai vini del territorio, ai sapori della tradizione e alla convivialità nel centro storico di Roccastrada. Degustazioni, cantine aperte, musica e piatti tipici accompagneranno residenti e visitatori.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/a-roccastrada-e-tempo-di-mercantine-in-poggio-tre-giorni-di-festa-per-conoscere-il-vino-e-i-piatti-tradizionali/

Ecofesta Tortelli e Calamari a Casa Mora

Prosegue uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate castiglionese. Nel parco di Casa Mora protagonista è la cucina maremmana con tortelli, calamari e tante specialità locali, accompagnate da musica e intrattenimento.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/ecofesta-tortelli-e-calamari-due-weekend-di-sagra-al-casa-mora/

Sagra della Pappardella a Bagno di Gavorrano

Continua la tradizionale festa dedicata alla pappardella maremmana con un ricco menù, serate danzanti e musica dal vivo. Un appuntamento che richiama ogni anno centinaia di appassionati della cucina locale.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/sagra-della-pappardella-a-bagno-di-gavorrano-sei-serate-tra-cucina-maremmana-musica-e-ballo/

Weekend tra teatro, jazz, libri e arte a Capalbio

Proseguono gli appuntamenti estivi che animano il borgo con incontri culturali, concerti, spettacoli teatrali e iniziative dedicate all’arte contemporanea, offrendo un programma vario durante tutto il fine settimana.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/capalbio-un-weekend-tra-teatro-jazz-libri-e-arte-ecco-tutti-gli-appuntamenti/

Sabato 25 luglio

Rosso di Sera, Bianco si Spera ad Albinia

Via Maremmana ospita la terza edizione della manifestazione dedicata ai sapori del territorio. Vini locali, piatti preparati dai ristoratori della zona, musica e degustazioni accompagneranno una serata all’insegna dell’enogastronomia maremmana.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/rosso-di-sera-bianco-si-spera-ad-albinia-torna-la-serata-dedicata-ai-sapori-del-territorio/

Festa Medievale a Gavorrano

Il centro storico torna indietro nel tempo con figuranti, spettacoli, mercatino medievale, artisti di strada, street food e animazione. Una serata che riporta il borgo alle atmosfere del Medioevo.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/festa-medievale-a-gavorrano-il-borgo-torna-indietro-nel-tempo-tra-spettacoli-mercatino-e-street-food/

“Il trovatore” in piazza Dante

La grande opera torna protagonista nel cuore di Grosseto con la rappresentazione de Il trovatore di Giuseppe Verdi. Un appuntamento che rinnova la tradizione della lirica all’aperto nella principale piazza cittadina.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/in-piazza-dante-torna-la-grande-opera-lirica-in-scena-il-trovatore-di-giuseppe-verdi/

Stefano Nazzi a Castiglione Racconta

Il giornalista e autore porterà sul palco alcuni dei più celebri casi della cronaca italiana, in uno degli appuntamenti più attesi della rassegna estiva “Castiglione Racconta”.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/castiglione-racconta-stefano-nazzi-porta-sul-palco-i-grandi-casi-della-cronaca-italiana/

La prevenzione suona bene

Musica, degustazioni e solidarietà si incontrano in una serata organizzata per sostenere le attività della Lilt. L’iniziativa unisce spettacolo e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/la-prevenzione-suona-bene-musica-sapori-e-solidarieta-a-sostegno-di-lilt/

Pastasciutta Antifascista a Capalbio

Per la prima volta la tradizione nata in ricordo della famiglia Cervi arriva anche a Capalbio con una cena aperta alla cittadinanza, accompagnata da momenti di riflessione e condivisione.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/la-pastasciutta-antifascista-arriva-per-la-prima-volta-a-capalbio-ecco-quando/

Domenica 26 luglio

Concerto per i 100 anni della Banda di Scansano

Grande festa per celebrare il secolo di vita della banda cittadina con un concerto speciale che vedrà insieme il maestro novantatreenne e uno dei suoi allievi, oggi musicista alla Scala di Milano.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/il-maestro-di-93-anni-e-lallievo-arrivato-alla-scala-sul-palco-insieme-la-banda-del-paese-festeggia-100-anni/

Ultimi appuntamenti di MerCantine in Poggio

Si conclude la manifestazione dedicata al vino e ai sapori della tradizione, con degustazioni, spettacoli e musica nelle vie del centro storico di Roccastrada.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/a-roccastrada-e-tempo-di-mercantine-in-poggio-tre-giorni-di-festa-per-conoscere-il-vino-e-i-piatti-tradizionali/

Ultime serate per Ecofesta Tortelli e Calamari

Si chiude il secondo weekend della manifestazione di Casa Mora, con protagonisti i piatti della tradizione maremmana e un ricco programma di intrattenimento.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/ecofesta-tortelli-e-calamari-due-weekend-di-sagra-al-casa-mora/

Gran finale della Sagra della Pappardella

Ultima occasione per gustare la storica sagra di Bagno di Gavorrano, tra cucina tipica, musica e ballo.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/sagra-della-pappardella-a-bagno-di-gavorrano-sei-serate-tra-cucina-maremmana-musica-e-ballo/

Cinema e cultura a Capalbio

Proseguono anche domenica gli appuntamenti del ricco cartellone estivo con cinema, incontri, mostre e spettacoli che animano il borgo.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/capalbio-un-weekend-tra-teatro-jazz-libri-e-arte-ecco-tutti-gli-appuntamenti/

Mostre e appuntamenti da visitare per tutto il weekend

Se oltre agli eventi in programma tra venerdì e domenica avete voglia di concedervi una visita a una mostra, partecipare a una rassegna culturale o vivere un’esperienza nella natura, ecco gli appuntamenti che proseguono anche nei prossimi giorni.

Parco della Maremma, un mese di eventi con Jacopo Veneziani e Pacifico – Alberese

Prosegue “Parco Aperto”, la rassegna estiva del Parco della Maremma che propone incontri con grandi ospiti, spettacoli e appuntamenti culturali immersi nella natura. Tra i protagonisti del cartellone anche Jacopo Veneziani e Pacifico.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/jacopo-veneziani-e-pacifico-al-parco-della-maremma-tutti-gli-eventi-di-luglio/

CineMolino al Molino Hub – Grosseto

Continuano le serate di CineMolino, dedicate al cinema documentario con proiezioni, ospiti e momenti di confronto su temi di attualità, ambiente e società.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/torna-cinemolino-quattro-serate-di-documentari-ospiti-e-dibattiti-al-molino-hub/

Il tempo del realismo – Grosseto

A Palazzo della Provincia è visitabile la grande mostra dedicata al Realismo italiano, con opere di Renato Guttuso, Carlo Levi, Ernesto Treccani e numerosi artisti maremmani, in un percorso che racconta uno dei momenti più significativi dell’arte del Novecento.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/guttuso-levi-treccani-e-gli-artisti-maremmani-a-grosseto-la-mostra-il-tempo-del-realismo/

Trame di cielo – Massa Marittima

La Galleria Spaziografico ospita la mostra “Trame di cielo”, un percorso tra pittura, simboli e spiritualità contemporanea attraverso le opere di artisti che dialogano con il tema del cielo e della luce.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/trame-di-cielo-alla-galleria-spaziografico-un-viaggio-tra-arte-simbolo-e-spiritualita-contemporanea/

Le Notti dell’Archeologia al Magma – Follonica

Il Museo Magma partecipa alle Notti dell’Archeologia con visite, laboratori e iniziative dedicate agli Etruschi, alle miniere e alla lavorazione del ferro, coinvolgendo adulti e bambini.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/etruschi-miniere-e-ferro-il-magma-si-anima-per-le-notti-dellarcheologia/

Oro, argento E…Truschi – Castiglione della Pescaia

Al MuVet è visitabile la personale di Tiziana Pisano, un’esposizione che unisce gioiello, arte contemporanea e suggestioni ispirate alla civiltà etrusca.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/oro-argento-e-truschi-la-personale-di-tiziana-pisano-in-mostra-al-muvet/

Un mecenate e i suoi tesori – Castiglione della Pescaia

Prosegue il successo della mostra dedicata alla collezione del MuVet, che racconta la figura del mecenate e il patrimonio storico e artistico custodito nel museo.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/successo-per-la-mostra-al-muvet-un-mecenate-e-i-suoi-tesori-ce-ancora-tempo-per-visitarla/

La Biennale dello Scarto – Castiglione della Pescaia

Nel giardino “Viaggio di ritorno” di Rodolfo Lacquaniti continua il percorso artistico della Biennale dello Scarto, dove opere realizzate con materiali di recupero dialogano con il paesaggio.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/la-biennale-dello-scarto-torna-a-casa-estate-2026-al-giardino-viaggio-di-ritorno-di-laquaniti/

Letteratura & Teatro al Castello – Scarlino

La Rocca Pisana ospita una rassegna gratuita che unisce teatro, letteratura e incontri con autori in uno dei luoghi più suggestivi della Maremma.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/alla-rocca-pisana-torna-letteratura-teatro-al-castello-sei-spettacoli-gratuiti-da-giugno-ad-agosto/

Mauro Staccioli a Forte Stella – Porto Ercole

Le monumentali sculture di Mauro Staccioli sono protagoniste della retrospettiva ospitata nella Fortezza Spagnola di Porto Ercole, tra arte contemporanea e paesaggio.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/mostra-a-porto-ercole-forte-stella-ospita-la-retrospettiva-di-mauro-staccioli/

Oltre il colore – Sasso d’Ombrone

La mostra propone un percorso dedicato all’arte come strumento di inclusione, dialogo e rinascita sociale, attraverso opere di numerosi artisti contemporanei.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/mostra-oltre-il-colore-larte-diventa-motore-di-rinascita-per-sasso-dombrone/

Chiaroscuri dell’anima – Gavorrano

Il fotografo Franco Borrelli celebra trent’anni di attività con una selezione di immagini che raccontano persone, luoghi e paesaggi attraverso il bianco e nero e la luce.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/trentanni-di-fotografia-franco-borrelli-celebra-la-sua-carriera-con-la-mostra-chiaroscuri-dellanima/

Senza luce, senza paura – Ravi Marchi

Una mostra fotografica ripercorre la vita dei minatori e la storia della miniera di Ravi Marchi attraverso immagini e testimonianze che raccontano il lavoro e la memoria del territorio.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/senza-luce-senza-paura-una-mostra-fotografica-racconta-la-lotta-dei-minatori-di-ravi-marchi/

ScultAria – Magliano in Toscana

Le sculture metalliche di Antonella Mosca trasformano il borgo in un museo a cielo aperto, intrecciando arte contemporanea, memoria e paesaggio.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/scultaria-a-magliano-le-sculture-metalliche-di-antonella-mosca-abitano-lo-spazio-e-la-memoria/

Le Notti della Natura

Escursioni serali, incontri con esperti e attività dedicate alla biodiversità accompagnano anche quest’anno la rassegna che permette di scoprire il territorio dopo il tramonto.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/tornano-le-notti-della-natura-scienza-biodiversita-ed-escursioni-in-notturna-il-programma/

Musica, teatro e tradizioni popolari – Scansano

Prosegue il cartellone estivo del borgo con spettacoli, concerti e appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/musica-teatro-e-tradizioni-popolari-un-luglio-di-eventi-nel-borgo/

Marina e Principina, estate di eventi

Oltre trenta appuntamenti tra spettacoli, mercatini, musica e iniziative per famiglie animano per tutta l’estate Marina di Grosseto e Principina a Mare.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/marina-e-principina-unestate-di-eventi-oltre-30-appuntamenti-fino-a-settembre/

Diaccia Botrona tra trekking, bici e tramonti

Prosegue il calendario estivo di visite gratuite nella riserva naturale della Diaccia Botrona, con escursioni a piedi, in bicicletta e al tramonto alla scoperta di uno degli ambienti più preziosi della Maremma.

LINK: https://www.ilgiunco.net/evento/tramonti-trekking-e-bici-alla-diaccia-botrona-ecco-il-calendario-estivo-delle-visite-gratuite/