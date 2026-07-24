ARCILLE – Una nuova iniziativa firmata da tre società maremmane. La Nuova Arcille in collaborazione con la Asd Roselle e la nuova nata del calcio femminile Asd Maremma Women daranno vita ad un progetto di scuola calcio e primi calci per bambini e bambine. Il programma prevede un open day ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 a partire dal 31 agosto.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo polivalente di Arcille alla presenza di istruttori e allenatori qualificati, per insegnare il gioco del calcio col sorriso e non senza momenti di divertimento. Le società ringraziano il Comune di Campagnatico per il patrocinio dato a questa iniziativa e in particolare il sindaco Elismo Pesucci, che si dimostra sempre sensibile e vicino allo sport dei giovani del suo territorio.

Per informazioni Alfredo 392 4782468 o Anna 333 8400409