FOLLONICA – Traffico completamente bloccato intorno a mezzogiorno di oggi, 24 luglio, all’ingresso di Follonica, sulla strada provinciale 152, all’altezza della rotatoria Rondelli, dove si è verificato un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto più mezzi, tra cui anche un camion.

Al momento non è ancora chiaro se ci siano persone rimaste ferite.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico completamente bloccato in ingresso alla città e inevitabili disagi per gli automobilisti. Si consiglia di evitare l’area e di percorrere itinerari alternativi.