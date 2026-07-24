GROSSETO – Siamo davanti a quello che viene salutato come un passaggio fondamentale per il futuro del settore degli agenti immobiliare e per la tutela della collettività. L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge Concorrenza introduce ufficialmente la riforma della formazione professionale degli agenti d’affari in mediazione, con particolare riferimento agli agenti immobiliari. Il provvedimento stabilisce un percorso d’accesso universitario alternativo per l’abilitazione e introduce l’obbligo della formazione continua permanente per tutti gli operatori del settore.

Fimaa Confcommercio Grosseto esprime profonda soddisfazione per l’inserimento di questa fondamentale misura all’interno del Ddl Concorrenza, norma fortemente caldeggiata dalla categoria per modernizzare e dare maggior prestigio al ruolo dell’agente immobiliare sul territorio. Soddisfazione condivisa con le altre sigle sindacali Fiaip e Anama.

Bianchi: «Una riforma fondamentale per tutelare le famiglie»

«Siamo di fronte a un passo in avanti atteso da tempo – commenta Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa Confcommercio Grosseto – La disciplina che regola la nostra attività era ferma addirittura al 1989 e, nel corso di più di tre decenni, il quadro economico, le tecnologie e le norme di riferimento si sono evoluti radicalmente, rendendo quella legge ormai superata».

«Quello dell’agente immobiliare è un ruolo di enorme responsabilità sociale ed economica – scandisce Bianchi – la casa e le proprietà costituiscono oltre il 60% della ricchezza accumulata dalle famiglie italiane. Risultava quindi essenziale aggiornare le regole del settore, così da assicurare standard di qualificazione professionale sempre più alti e offrire garanzie concrete e trasparenti a tutti i cittadini che quotidianamente si rivolgono alle nostre agenzie per comprare, vendere o mettere in locazione un immobile».

La riforma prevede la possibilità di accedere alla professione anche attraverso un corso di laurea specifico, che verrà individuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, affiancato da un sistema strutturato di formazione professionale continua obbligatoria per garantire l’aggiornamento costante e la qualificazione del servizio.

«Fimaa Confcommercio Grosseto ringrazia la Federazione nazionale per il lavoro d’interlocuzione svolto con le istituzioni nazionali, con il Governo e con il sottosegretario al Mimit Mara Bizzotto per il raggiungimento di questo traguardo – fanno sapere dall’associazione – frutto dell’impegno coordinato nell’ambito della Consulta interassociativa della mediazione immobiliare (che raccoglie insieme a Fimaa anche le sigle Fiaip e Anama)».

«Attraverso questa riforma – conclude Fimaa Confcommercio Grosseto – sarà possibile rafforzare in modo determinante la trasparenza, la legalità e l’efficienza del mercato immobiliare locale e nazionale. Fimaa Confcommercio conferma la propria piena disponibilità a seguire le successive fasi dell’iter parlamentare, offrendo collaborazione al Governo e al Parlamento per perfezionare ulteriormente il testo nell’interesse primario dei consumatori e dello sviluppo qualificato della professione».