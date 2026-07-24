RISPESCIA – Una serata dedicata alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e al contatto con la natura. È quella che si è svolta giovedì 23 luglio nell’ambito di #AspettandoFestambiente, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione di Festambiente, che ha fatto tappa a Luci nel Parco, nella suggestiva cornice dell’ex Enaoli, a Rispescia, per poi proseguire con il trekking notturno verso Punta del Corvo, nel Parco della Maremma.

L’iniziativa si è aperta con il talk “Aspettando Festambiente”, accompagnato dall’aperitivo e dalle note di Fabrizio Biscontri, ideatore della rassegna Festambiente in Jazz. Un momento di confronto dedicato ai valori che da quasi quarant’anni caratterizzano il festival nazionale di Legambiente: tutela dell’ambiente, cultura, partecipazione e promozione di un turismo rispettoso dei luoghi.

Nel corso della serata è stata inoltre valorizzata la consegna (avvenuta la scorsa settimana) al Parco della Maremma della certificazione Ecoevents, il protocollo che attesta l’impegno concreto nell’organizzazione di eventi a basso impatto ambientale, valutando aspetti come gestione dei rifiuti, mobilità, energia, food & beverage, comunicazione e responsabilità sociale. Un attestato che riconosce le realtà capaci di integrare la sostenibilità in tutte le fasi dell’organizzazione degli eventi e di lasciare un’eredità positiva per il territorio.

Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno raggiunto Talamone per il trekking guidato fino a Punta del Corvo, un itinerario di circa sei chilometri immerso nella natura del Parco della Maremma, concluso con l’emozionante possibilità di un bagno sotto le stelle.

Gentili: «La collaborazione con il Parco della Maremma rappresenta da sempre un valore aggiunto per Festambiente»

«Con Aspettando Festambiente vogliamo portare il festival fuori dai suoi confini tradizionali, creando occasioni di incontro che raccontino il nostro modo di vivere la sostenibilità – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. La collaborazione con il Parco della Maremma rappresenta da sempre un valore aggiunto per Festambiente, perché ci permette di mettere al centro uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del nostro Paese e di promuoverne una fruizione rispettosa e consapevole».

Gentili rimarca l’importanza dell’iniziativa che comprende diverse esperienze al suo interno. «Il trekking notturno è un invito a riscoprire questo straordinario territorio con occhi diversi, vivendo un’esperienza autentica a contatto con la natura. Anche il momento musicale con Fabrizio Biscontri, ideatore della rassegna Festambiente in Jazz, conferma come cultura, ambiente e partecipazione possano dialogare e rafforzarsi a vicenda. La consegna della certificazione Ecoevents testimonia infine l’impegno concreto verso un modello di eventi sempre più sostenibile, capace di coniugare qualità ambientale, responsabilità sociale e valorizzazione del territorio»

Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma : «L’ottenimento, per il terzo anno, della certificazione Ecoevents di Legambiente è una riconferma importante, perché il programma ‘Parco aperto’ è pensato e organizzato per delineare un nuovo modo di stare insieme e incontrarsi, ascoltando musica e assistendo spettacoli in mezzo alla natura. Lo abbiamo concepito come l’antitesi ai grandi eventi energivori e con grandi carichi sull’ambiente e sui luoghi».

«Quello che ci impegniamo a costruire sono piccoli eventi di qualità – ricorda Rusci – in cui si crea un’intimità tra artista e pubblico e in cui si recupera una relazione tra spettatori e luoghi, che non sono solo una location, ma diventano contesti che si animano e assumono valori diversi proprio grazie alla performance. La certificazione, per la quale ringrazio Legambiente, dà ancora più rilevanza a questa nostra scommessa e ci indica che stiamo lavorando sulla strada giusta».

Per saperne di più sulle inziative legate a festambiente è a disposizione il sito: www.festambiente.it.