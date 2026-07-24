FOLLONICA – Sulla spiaggia di Follonica si rinnova uno speciale appuntamento estivo che unisce la passione per il gioco da tavolo al grande cuore della solidarietà. Sabato 1 agosto, a partire dalle ore 17:00, si terrà la quinta edizione del “Trofeo città di Follonica”, il celebre torneo di subbuteo promosso e organizzato dall’Associazione ludica “Maremma subbuteo”.

Fin dal 2022, la manifestazione richiama appassionati del “calcio in punta di dita” da ogni angolo d’Italia. Ma oltre al divertimento sulle plance da gioco, la missione principale dell’evento rimane costante: raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla) a fianco della Fondazione AriSla, il principale ente non profit italiano dedicato al finanziamento di progetti innovativi sulla patologia (con all’attivo ben 165 ricercatori e 121 progetti finanziati).

Un’edizione speciale nel ricordo di Andrea Parri

L’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più toccante e sentita. Lo scorso aprile è infatti scomparso Andrea Parri, storico giocatore, membro attivo di Maremma subbuteo e malato di Sla da diversi anni. In suo onore, il torneo 2026 sarà interamente dedicato alla Fa Cup (la celebre coppa nazionale inglese istituita nel 1871), per celebrare la immensa passione che Andrea nutriva per il calcio d’oltremanica.

«Andrea purtroppo ha lasciato un grande vuoto nel nostro gruppo. In suo onore vogliamo continuare a organizzare il Trofeo per sostenere i malati di Sla di oggi e di domani. In questi anni, da quando abbiamo deciso di devolvere i proventi alla Fondazione AriSla, abbiamo incontrato una sempre maggiore partecipazione, segno di grande sensibilità e solidarietà nelle persone che vengono a giocare con noi sulla nostra bellissima spiaggia», dichiara Stefano Pistolesi, presidente di Maremma subbuteo.

Informazioni sul torneo e svolgimento

Il torneo, che vede il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Follonica, si disputerà presso lo stabilimento balneare Nettuno e il Soccer Cage. Saranno fino a 40 i giocatori che si sfideranno a partire dalle 17:00 fino a mezzanotte.

«Più che una gara sarà una vera e propria festa: l’agonismo lascerà ampio spazio alla solidarietà e al divertimento», sottolinea Marco Grassini, tra i principali organizzatori e grande amico di Andrea.

L’Associazione ludica “Maremma subbuteo”, attiva da otto anni sul territorio e composta da circa 30 soci, prosegue così la sua attività annuale di promozione di iniziative a scopo benefico.

Il ringraziamento di Fondazione AriSla

Un accorato ringraziamento è giunto anche dalla presidente di Fondazione AriSla, Lucia Monaco: «Ogni contributo per la ricerca è prezioso. Siamo onorati di partecipare in questo modo al ricordo di Andrea Parri insieme all’Associazione Maremma subbuteo e a tutti coloro che parteciperanno al Trofeo. In AriSla siamo consapevoli della fiducia riposta nella nostra organizzazione e ci impegniamo a valorizzare ogni singola donazione a favore dei migliori progetti di ricerca, affinché si raggiungano risultati che abbiano un impatto concreto sulla vita delle persone con Sla e delle loro famiglie».