GROSSETO – Il Partito democratico di Grosseto riparte dalla nuova segreteria dell’Unione comunale e dai dipartimenti tematici per avviare il percorso politico che porterà alle elezioni amministrative del 2027. A presentare la squadra è il deputato Marco Simiani, da poco eletto segretario dell’Unione comunale, che indica come obiettivo la costruzione di «un’alternativa credibile, competente e capace di governare Grosseto».

La nuova organizzazione del partito sarà composta da una segreteria con deleghe specifiche, da numerosi dipartimenti tematici e da una commissione di garanzia, con il compito di elaborare le proposte programmatiche che costituiranno la base del progetto politico del centrosinistra.

«Con la presentazione della nuova segreteria e dei dipartimenti dell’Unione comunale del Partito democratico di Grosseto – afferma Simiani – apriamo ufficialmente un percorso politico e programmatico che ci accompagnerà fino alle elezioni amministrative del 2027. Un cammino che vogliamo costruire insieme, coinvolgendo iscritti e iscritte, il gruppo dirigente comunale e provinciale, il Partito democratico regionale, le forze del centrosinistra, il mondo civico, le associazioni, le categorie economiche, i sindacati e tutti coloro che desiderano contribuire al futuro della nostra città».

Secondo il segretario, il Pd punta a una città «più accessibile, inclusiva e sostenibile», amministrata con competenza e capace di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee per trasformarle in servizi, opere pubbliche e opportunità di sviluppo, con particolare attenzione anche alle frazioni.

Tra i temi centrali indicati da Simiani c’è quello della sicurezza. «Non vogliamo dare un significato diverso a questa parola rispetto a quello che viene spesso proposto dal centrodestra, ma vogliamo interpretarla nella sua dimensione più completa e concreta. Per noi sicurezza significa prevenzione, qualità della vita, coesione sociale, una sanità efficiente, servizi che funzionano e istituzioni vicine ai cittadini».

Il segretario sottolinea inoltre il ruolo della scuola, della rigenerazione urbana e della collaborazione con le forze dell’ordine, il volontariato e le realtà associative come elementi fondamentali per costruire una città più sicura e inclusiva.

Nei prossimi mesi l’Unione comunale lavorerà alla definizione del mandato politico, all’avvio del confronto con le altre forze del centrosinistra e con il mondo civico e all’organizzazione di una conferenza programmatica aperta alla città. Economia, lavoro, cultura, sanità, mobilità sostenibile e pari opportunità saranno tra i principali temi del programma amministrativo.

«Il percorso verso la scelta della candidata o del candidato sindaco inizierà fin da subito – conclude Simiani – ma sarà il risultato di un confronto condiviso all’interno di una coalizione larga, progressista e aperta anche alle esperienze civiche. Vogliamo costruire un progetto capace di governare Grosseto per i prossimi dieci anni».

Alla presentazione era presente anche l’assessore regionale Leonardo Marras e il capogruppo in consiglio comunale Leonardo Culicchi.

La festa de L’Unità: nasce il gruppo gli Amici della Festa

Simiani ha anche annunciato la nascita di un gruppo di persone, gli Amici della Feste, che si occuperà dell’organizzazione della festa de L’Unità che dovrebbe essere in programma proprio sulle Mura di Grosseto dove stamattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo dirigente del partito.

La nuova segreteria

La segreteria dell’Unione comunale sarà composta da Mariano Genovese, vicesegretario con delega all’organizzazione e al supporto alla segreteria politica; Simona Francini, vicesegretaria con delega a bilancio, fisco, bilancio comunale e società partecipate; Walter Nunziatini (agricoltura, Parco, biodiversità, territorio aperto e caccia); Pierpaola Giannelli (istruzione, scuola, università e politiche educative); Riccardo Vannozzi (programma politico, innovazione e trasformazione digitale); Claudia Rampiconi (pari opportunità e politiche di genere); Milton Biliotti (urbanistica e lavori pubblici); Gabriella Capone (legalità, inclusione e immigrazione); Stefano Rosini (sport); Tamara Fattorini (politiche comunitarie e turismo); Leonardo Culicchi, capogruppo, Luca Furzi, tesoriere, e Cosimo Garofolo con delega alle politiche giovanili.

I dipartimenti

Sono stati inoltre nominati i responsabili dei dipartimenti: Alberto Colombini (sanità), Demetrio Cozzupoli (casa), Carla Anita Guida (disabilità, welfare e terzo settore), Paolo Mazzetti (attività produttive), Federico Catocci (lavoro), Tiziano Romualdi (infrastrutture e trasporti), Stefano Gosti (ambiente), Giulia Miserocchi (ufficio stampa e social media), Manuele Bartalucci (rapporti con cittadini e frazioni), Luca Bernazzani (sicurezza urbana), Roberto Gallai (Forum della sicurezza) e Anna Pastorelli (verde urbano). La delega a cultura ed eventi resta al momento da assegnare.

Faranno inoltre parte della struttura organizzativa Catuscia Scoccati, Paolo Roghi, Francesca Garofalo, Franco Crovetti, Nadia Perino e Paride Mari, che seguiranno la partecipazione alla vita del partito, i volontari e gli “Amici della Festa”.

Commissione di garanzia

La Commissione di garanzia sarà composta da Roberto Valente, Pierluigi Piccini e Lucia Vitel.