MARINA DI GROSSETO – In occasione della giornata mondiale contro l’annegamento, il Comune di Grosseto promuove una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza in mare e della prevenzione.

L’appuntamento è in programma domani, sabato 25 luglio, alle ore 9, presso il bagno Moby Dick a Marina di Grosseto, dove si svolgerà una simulazione di salvataggio in mare organizzata dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Capitaneria di porto e l’Associazione balneari di Grosseto, con la partecipazione della Federazione italiana nuoto, rappresentata da Silvia Madioni.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nell’ambito del percorso per il mantenimento del riconoscimento Bandiera Blu, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e promuovere comportamenti corretti e responsabili sulle spiagge e in mare.

«La sicurezza in mare passa innanzitutto dalla prevenzione e dalla conoscenza dei comportamenti corretti da adottare. Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di sensibilizzazione, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori del territorio e volontari. Ringraziamo la Capitaneria di porto, l’Associazione balneari di Grosseto e la Federazione italiana nuoto per il prezioso contributo a un’attività che unisce formazione, sicurezza e tutela della vita umana» commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli.