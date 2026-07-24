FOLLONICA. Grande partecipazione ieri sera nel quartiere Senzuno per la prima delle due serate della festa “Il Treno”, che ha richiamato centinaia di persone tra residenti, follonichesi e turisti, trasformando le vie del quartiere in un grande spazio di incontro e socialità.

Le strade si sono riempite fin dalle prime ore della serata, con un continuo via vai di persone che hanno animato il cuore di Senzuno, tra musica, iniziative, punti ristoro e momenti di aggregazione. Un colpo d’occhio che ha confermato il forte legame della città con uno dei suoi quartieri più caratteristici e l’apprezzamento per una manifestazione capace di valorizzarne l’identità e le tradizioni.

L’iniziativa, organizzata grazie all’impegno delle associazioni del territorio, ha riportato il quartiere al centro della vita cittadina, offrendo l’occasione di vivere le sue vie in modo diverso, lontano dal traffico e restituite per una sera alle persone, alle famiglie e alla convivialità.

Il successo della prima serata lascia prevedere un nuovo pienone anche questa sera, quando la festa tornerà ad animare Senzuno con il programma previsto dagli organizzatori. Sarà un’altra occasione per passeggiare tra le vie del quartiere, partecipare alle iniziative e riscoprire uno dei luoghi più identitari di Follonica, da sempre custode della memoria e delle tradizioni cittadine.

L’appuntamento è quindi per questa sera, con la seconda e conclusiva serata della manifestazione, che punta a bissare l’ottima partecipazione registrata ieri e a chiudere nel migliore dei modi un evento ormai diventato un punto di riferimento dell’estate follonichese.