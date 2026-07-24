GROSSETO – «L’altra sera stavo tornando dal lavoro e ho visto qualcosa in mezzo alla strada, immobile». Comincia così il racconto di un nostro lettore, Marco Arcoria, che ha evitato l’ostacolo per un soffio e poi ha fatto rapidamente inversione.

«Mi sono bloccato in mezzo alla strada con le quattro frecce e mi sono avvicinato: era un pullo di assiolo, bellissimo». Marco si è fermato e ha messo al sicuro il piccolo rapace notturno.

La catena dei soccorsi

Da lì è partita la trafila per affidare l’animale a chi potesse occuparsene. «Ho chiamato la polizia, che mi ha dato il numero della veterinaria Barbara Vieri, che a sua volta ha mandato subito una volontaria, Eleonora Motta».

«Volevo ringraziare tutti – conclude Arcoria –: sono gesti che fanno bene».

La destinazione: il Centro Malpasso

Il cucciolo dovrebbe ora essere trasferito a Cupi, dove ha sede il Centro ornitologico Malpasso, gestito dall’associazione Progetto Migratoria: una struttura specializzata nel recupero e nella riabilitazione dell’avifauna selvatica.

L’assiolo (Otus scops) è il più piccolo rapace notturno europeo, specie protetta e migratrice, particolarmente presente in Maremma nei mesi estivi. I cuccioli possono finire a terra durante i primi tentativi di volo e in quel caso rischiano di essere investiti.