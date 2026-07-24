MONTE ARGENTARIO – Dal 31 luglio il dottor Diego Panetti, medico di medicina generale a Porto Santo Stefano, cesserà la propria attività. Lo comunica l’Azienda Usl Toscana Sud Est, che al momento non è riuscita a individuare un sostituto.
«Nonostante la tempestiva attivazione e l’espletamento di tutte le procedure previste – spiega l’azienda sanitaria -, non è stato finora possibile trovare un medico che ne prenda il posto».
Cosa devono fare i pazienti
Per mantenere la continuità dell’assistenza sanitaria di base, i cittadini precedentemente assistiti dal dottor Panetti sono invitati a effettuare una nuova scelta in favore di un altro medico con disponibilità, anche operativo al di fuori del Comune di residenza.
Le istruzioni per procedere sono disponibili sulla pagina dedicata del sito dell’Asl: uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.
L’ambulatorio della Casa di comunità
Le risposte di prossimità, per bisogni sanitari a bassa complessità assistenziale non differibili o eventualmente non compatibili con lo spostamento del cittadino, saranno comunque garantite presso l’ambulatorio di assistenza primaria ad attività oraria della Casa di comunità di Porto Santo Stefano, al quale si accede tramite il numero unico 116117, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
L’impegno dell’azienda sanitaria
L’Asl, si legge nella nota, continua a presidiare con il massimo impegno e con ogni possibile misura l’obiettivo di assicurare in ogni territorio il necessario turnover dei medici che abbiano cessato la propria attività convenzionale.