GROSSETO – La Pallavolo Grosseto svela ufficialmente e al completo il roster del team Giorgio Peri Grosseto che affronterà il campionato nazionale di serie B2 2026/2027.

Oggi, 24 luglio, la squadra è già al completo e al lavoro, con le 14 atlete che già svolgono le prime tabelle atletiche.

Sotto la guida dello staff tecnico composto dal primo allenatore Giuseppe D’Auge, dal secondo allenatore Federica Brizzi e dal preparatore atletico Marco Marraccini, la società ha allestito una formazione di primissimo ordine: un gruppo forte, estremamente giovane e fortemente futuribile, capace di fondere l’esperienza di atlete di categoria superiore (con trascorsi in serie A2 e B1) con i migliori talenti emergenti del panorama italiano (molte delle quali impegnate anche nei campionati giovanili Under 17 e Under 19).

Il roster completo delle atlete

Cabina di regia (palleggiatrici): Gaia Gulino (palleggiatrice), il grande colpo di mercato per la regia. Giocatrice d’esperienza e carisma con un passato illustre tra serie A2 (Modica), B1 e B2 (Alfieri Cagliari), arriva a Grosseto con umiltà e leadership per guidare l’attacco maremmano. Angelica Rossetti (classe 2011), giovanissima promessa di prospettiva. Proveniente dal Volley Friends Tor Sapienza e dalle selezioni CQT Roma, sarà il secondo palleggiatore in serie B2 e la regista titolare nelle formazioni Under 17 e Under 19.

Attacco (opposti): Sara D’Erasmo (opposto), prima firma della stagione, ha accettato la serie B2 con entusiasmo, dimostrando un viscerale attaccamento ai colori biancorossi e garanzia di grinta. Matilde Petrucci (classe 2008), conferma di talento e grinta. Alla seconda stagione in B2, fortemente voluta da coach D’Auge per il suo potenziale immenso, sarà anche un pilastro fondamentale dell’Under 19.

Attacco di banda (schiacciatrici): Matilde Boso (classe 2003), rinforzo offensivo di spessore. Arriva dopo tre stagioni da protagonista in serie B1 in Sardegna e trascorsi nel Nord Italia, portando fisicità, incisività e maturità tattica al reparto schiacciatori. Sofia Seghetta (classe 2010), talento e leadership del vivaio. Già protagonista in serie C, riconfermata in B2, affronterà un percorso intenso guidando anche l’Under 19 e l’Under 17, oltre a essere punto di riferimento nella foresteria societaria. Isabel Di Martino (classe 2009), talento e valori. Campionessa d’Italia CQR Lazio ex Busnago e Fusion, è una giocatrice di grande serietà e potenza fisica, aggregata in B2 e punto di forza dell’Under 19. Eleonora Folino (classe 2010), prospettiva d’eccellenza. Cresciuta tra Volleyrò (5° posto alle finali nazionali U14) e Volley Friends, premiata MVP alla Viterbo Cup, porta tecnica e grinta per B2, Under 19 e Under 17.

Centrali: Alessia Montechiarini (classe 1994), il “muro” ed esperienza di serie A2. Giocatrice carismatica e duttile con trascorsi in A2 (Altino e Sant’Elia) e B1, guiderà il reparto centrali portando leadership, centimetri e solidità difensiva. Sofia Luschi (classe 2008), certezza e potenza al centro. Prodotto del vivaio maremmano, garantisce centimetri, muri e attacchi pesanti, impegnata sia in B2 con coach D’Auge che nell’Under 19 con coach Brizzi. Emma Rossi (classe 2009), talento nativo della “dinastia dei Rossi”. Uno dei profili centrali più interessanti e dominanti della Toscana, giovanissima e determinata, rinforzerà con forza il muro di B2 e Under 19. Lavinia Puglisi (classe 2010), innesto da Roma. Proveniente dal Volley Friends Tor Sapienza, vanta le finali nazionali U14 e selezioni regionali CQR, inserita stabilmente in B2 e colonna di Under 17 e Under 19.

Seconda linea e difesa (liberi): Jolye Tocci (classe 2000), la bandiera e la storia recente. Colonna storica e leader dello spogliatoio, garantisce continuità, solidità in ricezione e difese spettacolari per fare la differenza nei momenti chiave della B2. Francesca Croce (classe 2010), grinta e bacheca ricca di successi. Proveniente dal Volley Friends, premiata come miglior libero al torneo di Viterbo, sarà il secondo libero in serie B2 e schiacciatrice nelle formazioni Under 17 e Under 19.

Staff tecnico serie B2 2026/2027: primo allenatore, Giuseppe D’Auge; secondo allenatore, Federica Brizzi; preparatore atletico, Marco Marraccini.