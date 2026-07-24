GROSSETO – Ultimo saluto oggi alla professoressa Angela Baio, per lungo tempo vicepresidente della società Dante Alighieri nel comitato di Grosseto e membro del direttivo. A ricordarla Letizia Stammati. che parla di lei con affetto e stima.

«Sono note a tutti le sue qualità di persona squisita, dinamica, preparata, brillante e perciò la sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi l’ha apprezzata e ha potuto averla vicina» si legge nel testo.

L’impegno nella scuola

Nel ricordo viene sottolineato il ruolo dell’insegnante: «Responsabile e profondo è stato il suo impegno nella scuola, come sanno bene gli allievi che con lei si sono formati attraverso un insegnamento serio, vivace, appassionato e le sono rimasti sempre legati».

Generazioni di giovani ai quali, prosegue la nota, «si è dedicata non solo nella quotidianità delle lezioni, ma aprendoli ad esperienze culturali varie e diffuse, mediante progetti di studio più ampi, condivisi con altre realtà. E offrendo un esempio costante di quanto le doti umane siano fondamento e terreno fertile per qualsiasi attività».

Il contributo alla Dante Alighieri

Altrettanto intenso il percorso nel volontariato associativo. Mettendo le proprie competenze a disposizione del lavoro svolto dalla storica Società Dante Alighieri, la professoressa Baio ha dato «un grande contributo di idee sia per la progettualità attenta alle esigenze di un sapere contemporaneo, sia per le conferenze da lei tenute su temi di grande interesse».

Conferenze proposte, sottolinea Stammati, «non come sequenza cumulativa, erudita di conoscenze, ma come interpretazione critica di fenomeni letterari, di vocazioni artistiche e di opere, in cui ritrovare anche una personale misura interiore».

«Celebrare il valore di una persona»

Il ricordo si chiude con una considerazione: «Se la memoria, commossa e un po’ frastornata da questa perdita, assume toni celebrativi… è proprio ciò che desideriamo ora, celebrare il valore di una persona che ci mancherà davvero».