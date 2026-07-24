FOLLONICA – Il Partito Democratico interviene sul nuovo “Polo 0-6”: «Una scuola non è un edificio da inaugurare, è un progetto educativo che porta una rivoluzione educativa da seguire con cura».

«Il nuovo Polo 0–6 al Parco centrale – la struttura educativa realizzata e finanziata con i fondi Pnrr grazie al progetto della precedente amministrazione – finalmente apre le sue porte – affermano dal Pd -. Ma la partenza a settembre 2026 sembra essere una frettolosa sperimentazione, che non permette di sfruttare tutte le potenzialità della nuova scuola follonichese, pensata come un vero e proprio progetto educativo innovativo e condiviso».

Il Pd di Follonica accoglie con favore «il cambio di rotta dell’amministrazione follonichese, che fino a poco tempo fa considerava questo progetto un peso per le casse comunali e una possibile concorrenza sleale per i nidi privati cittadini. In passato non sono mai mancate le polemiche da parte dell’attuale maggioranza che criticava l’arrivo della nuova scuola pubblica. Ma di fronte a un nuovo edificio comunale da inaugurare, questi pregiudizi sembrano essersi tutti dissipati».

«Resta però un dubbio fondamentale: l’amministrazione ha davvero compreso cosa sia e a cosa serva un Polo 0–6? Non possiamo parlare di un semplice cambio di sede o di una riorganizzazione logistica, ma di una rivoluzione educativa riconosciuta da un punto di vista normativo dal Mim e dalla Regione Toscana. Il modello supera la storica separazione tra nido e scuola dell’infanzia, creando un percorso unico, continuo e armonioso per la crescita dei bambini.

Scegliere il modello 0–6 significa offrire vantaggi concreti a tutta la città. Per i bambini è un percorso educativo continuo, che rispetta i ritmi di crescita individuali senza strappi nel passaggio al grado successivo. Per le famiglie è un servizio stabile, sicuro e di qualità, essenziale per conciliare vita familiare e lavoro».

«Ma non è solo questo: per la città rappresenta la creazione di una vera comunità educante in cui scuola, famiglie e Terzo Settore collaborano insieme. Offrendo contestualmente un sostegno fondamentale all’occupazione, in particolare a quella femminile, e nuove opportunità per professionisti dell’educazione.

Insomma, un Polo 0–6 non è solo un investimento sui servizi, ma un investimento sul futuro del nostro Comune. Il Partito Democratico è però preoccupato per l’avvio di quella che sembra essere soltanto una frettolosa sperimentazione».

«Il nuovo edificio ospiterà infatti i bambini del nido comunale, attualmente in lista d’attesa, e quelli della scuola d’infanzia di via Marche, che lì verrà temporaneamente trasferita. Per il Polo 0–6 completo bisognerà quindi attendere il 2027.

Da cittadini ci chiediamo se il personale è stato coinvolto. Far scuola insieme richiede tempo, condivisione e progettazione pedagogica comune. La condivisione del progetto è un elemento fondamentale per il benessere di bambini e delle bambine.

Inoltre ci chiediamo se si è tenuto conto del fatto che il personale dei due ordini di scuola ha contratti, orari e necessità differenti. Come verranno gestite le modalità di convivenza quotidiana – dalla sicurezza alla mensa, fino all’uso degli spazi? Quali strumenti di supporto sono stati previsti per educatori e insegnanti?».

«Un altro aspetto, non meno importante, è rappresentato dalla comunicazione con le famiglie: cosa è stato comunicato? È stato spiegato il progetto pedagogico o è stato offerto solo uno spazio fisico? Costruire una comunità educante richiede visione, ascolto e pianificazione.

Senza un vero progetto pedagogico condiviso, il Polo 0-6 rischia di rimanere un edificio da riempire e non potrà diventare un progetto educativo innovativo e condiviso, che parli davvero il linguaggio del futuro».