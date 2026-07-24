CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tragedia in uno stabilimento balneare di Castiglione della Pescaia, dove un uomo di 74 anni è stato estratto dal mare privo di coscienza dopo un malore in acqua. Trasportato d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto, è deceduto in pronto soccorso.

Il malore in acqua e i soccorsi

L’allarme al 118 è scattato alle 13.23. I sanitari, una volta portato a riva l’uomo, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza India della Croce rossa di Castiglione della Pescaia e il mezzo Blsd della Misericordia di Punta Ala; sono stati avvertiti anche la Guardia costiera e le forze dell’ordine.

Il trasferimento con Pegaso e il decesso

Il 74enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso 2. A causa del peggioramento del quadro clinico, però, il paziente è deceduto in pronto soccorso.

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