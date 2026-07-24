GROSSETO – Inizieranno lunedì 27 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di via Roma compreso tra piazza Rosselli e via Bolzano , per un investimento complessivo di 210 mila euro. L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del piano stradale, la sicurezza della circolazione e il decoro urbano in una delle principali arterie della città.

«Con l’avvio di questi lavori – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – diamo seguito a un impegno assunto con i cittadini e compiamo un passo concreto verso la riqualificazione dell’area. Si tratta di un intervento importante che consentirà di migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro degli spazi interessati. Sappiamo che un cantiere può comportare qualche inevitabile disagio, ma chiediamo la collaborazione di tutti: al termine dei lavori la comunità potrà contare su un’opera moderna, più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio».