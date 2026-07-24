ORBETELLO – Il Comune di Orbetello compie un nuovo passo verso l’avvio operativo del Consorzio che sarà chiamato a gestire la Laguna. Con un decreto firmato questa mattina, il sindaco Andrea Casamenti ha provveduto alla designazione dei rappresentanti di competenza dell’amministrazione comunale, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per il Comitato Tecnico Scientifico è stato designato il professor Silvano Focardi, già presidente del precedente Comitato Tecnico Scientifico dell’Accordo di Programma per la Laguna di Orbetello tra Regione Toscana e Comune di Orbetello, figura che assicura continuità e una consolidata esperienza nella gestione delle tematiche scientifiche e ambientali legate all’ecosistema lagunare.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, invece, il Comune ha individuato il dottor Roberto Comandi, attuale revisore dei conti del Consorzio Vicinale delle Strade.

«Questa mattina – dichiara il sindaco Andrea Casamenti – ho firmato il decreto con cui il Comune di Orbetello ha designato i propri rappresentanti all’interno del nuovo Consorzio di Gestione del Parco Ambientale della Laguna di Orbetello, così come richiesto dal Ministero. Per il Comitato Tecnico Scientifico abbiamo individuato il professor Focardi, che già aveva ricoperto il ruolo di presidente del precedente organismo tecnico dell’Accordo di Programma tra Regione e Comune. Per il Collegio dei Revisori dei Conti, invece, è stato designato il dottor Roberto Comandi. Con queste nomine viene completata la parte di competenza del Comune. Attendiamo ora la ratifica da parte del Ministero e la successiva nomina dell’amministratore unico, passaggi necessari affinché il Consorzio possa diventare pienamente operativo e iniziare a lavorare concretamente per la tutela e la gestione della Laguna di Orbetello».

Le designazioni rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di costituzione del nuovo organismo, chiamato a svolgere un ruolo centrale nella programmazione e nella gestione degli interventi destinati alla salvaguardia e alla valorizzazione della Laguna di Orbetello. Una volta completato l’iter ministeriale e nominato l’amministratore unico, il Consorzio potrà avviare ufficialmente la propria attività.