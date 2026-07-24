GROSSETO – A ventisei anni dal diploma all’istituto Luigi Einaudi di Grosseto, la classe del 2000 si è ritrovata per una serata ricca di emozioni, sorrisi e ricordi. A raccontarlo è Carmela Micera, una delle ex studentesse presenti alla rimpatriata.

Strade diverse, stessa complicità

«Il tempo ha portato ognuno su strade diverse, con esperienze di vita e percorsi personali unici, ma l’affetto e la complicità di un tempo sono rimasti gli stessi» racconta Carmela Micera.

«Tra aneddoti, risate e tanta voglia di stare insieme, è stato un bellissimo momento per riscoprire il valore di un’amicizia che resiste agli anni: un incontro che ha dimostrato come il tempo passi, ma certi legami restino sempre vivi».

Chi c’era alla rimpatriata

Alla serata erano presenti gli ex studenti dell’istituto Luigi Einaudi: Lucia Bolognini, Alessandro Bucalossi, Moira Buggiani, Alessia Batisti, Simone Caoduro, Ilaria Campatelli, Filippo Draoli, Serena Mantovani, Carmela Micera, Mariangela Oddo, Laura Pandolfo e Daniela Suero.