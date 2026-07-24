GROSSETO – Ci sarà anche il vicepremier Antonio Tajani al primo congresso regionale di Forza Italia, convocato per domani a Grosseto all’Hotel Granduca.

Sarà un momento, come dicono dal partito, di «grande partecipazione e di confronto» oltre alla definizione del nuovo gruppo dirigente regionale con il segretario uscente Marco Stella che sarà riconfermato alla guida del partito azzurro in Toscana.

Al congresso saranno presenti anche il coordinatore provinciale Roberto Berardi, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e tanti altri amministratori ed esponenti di partito, oltre che le rappresentanze degli altri partiti della coalizione di centrodestra.

L’evento segna anche un momento importante in vista delle prossime amministrative in provincia di Grosseto perché rappresenta uno dei passaggi fondamentali di uno dei partiti di riferimento del centrodestra.

La sfida di Grosseto in particolare, ma anche degli altri comuni che saranno chiamati al voto, è già da tempo nell’agenda della coalizione e la discussione sul successore di Vivarelli Colonna potrebbe aprirsi molto prima di quanto si pensi.