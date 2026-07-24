GROSSETO – Scatta il primo grande fine settimana dell’esodo estivo e anche la provincia di Grosseto si prepara ad affrontare un deciso aumento del traffico, soprattutto lungo le principali direttrici verso il mare e le località turistiche. Secondo le stime di Anas, tra oggi, 24 luglio, e domenica 26 luglio sulla rete nazionale si registreranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli, con il traffico destinato a intensificarsi anche lungo l’Aurelia e sulle strade che conducono alla costa maremmana.

Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso o chiuso fino al 7 settembre 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli presenti sulla rete nazionale. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Bollino rosso nel weekend

Viabilità Italia prevede il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio.

Le criticità maggiori sono attese:

oggi pomeriggio e sabato mattina per le partenze verso le località di vacanza;

domenica pomeriggio per il rientro verso i principali centri urbani.

In Toscana una delle arterie maggiormente interessate sarà la strada statale 1 Aurelia, principale collegamento tra il Lazio, la costa toscana e la Liguria. Un asse fondamentale anche per raggiungere le località balneari della provincia di Grosseto, da Follonica a Castiglione della Pescaia, da Marina di Grosseto fino all’Argentario e alla Costa d’Argento.

Anche l’itinerario E45, che collega il nord-est con il centro Italia attraversando anche la Toscana, sarà interessato da un consistente incremento dei flussi di traffico.

Cantieri ridotti e monitoraggio continuo

Per tutta l’estate Anas ha predisposto un piano straordinario che prevede l’impiego di circa 2.500 operatori tra personale tecnico, addetti all’esercizio e sale operative territoriali, impegnati nel monitoraggio della viabilità 24 ore su 24.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato come l’obiettivo sia garantire una circolazione il più possibile fluida durante il periodo di maggiore traffico, ricordando anche la campagna di sensibilizzazione “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, dedicata alla sicurezza stradale.

Stop ai mezzi pesanti

Per favorire gli spostamenti turistici è previsto anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti:

venerdì 24 luglio dalle 16 alle 22;

sabato 25 luglio dalle 8 alle 16;

domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.

I consigli prima di partire

Con il caldo intenso previsto anche in Toscana, Anas invita gli automobilisti a programmare il viaggio con attenzione.

Prima della partenza è consigliabile:

verificare pressione degli pneumatici e livelli di olio e liquidi;

consultare le previsioni meteo e la situazione del traffico;

portare a bordo una scorta d’acqua, soprattutto nelle ore più calde;

evitare di mettersi alla guida in condizioni di stanchezza;

rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza;

non utilizzare il telefono durante la guida ed evitare qualsiasi forma di distrazione.

Per chi raggiungerà le spiagge della Maremma, la raccomandazione è quella di partire con anticipo rispetto agli orari di punta, così da limitare il rischio di code lungo l’Aurelia e sulle principali strade di accesso alle località balneari.