SORANO. Il Consiglio comunale di Sorano è convocato per lunedì 27 luglio alle ore 15 nella sala consiliare del palazzo comunale. Nel corso della seduta saranno affrontati nove punti all’ordine del giorno che riguardano l’attività amministrativa dell’ente.

Dopo le comunicazioni del sindaco Barbara Belcari e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio sarà chiamato a prendere formalmente atto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che guideranno il mandato amministrativo 2026-2031.

Tra gli argomenti in discussione ci sono inoltre la modifica del regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta delle frazioni, l’approvazione dell’atto costitutivo dell’associazione “Distretto biologico Aldobrandesco” e la modifica della convenzione per la gestione associata delle funzioni di segretario comunale tra i Comuni di Ponsacco, Sorano, Scansano e Capalbio, con la rideterminazione del riparto dei costi e degli oneri accessori.

La parte conclusiva della seduta sarà dedicata ai principali provvedimenti di natura economico-finanziaria, con l’esame della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, oltre all’approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2026 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno in corso.