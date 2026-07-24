MANCIANO – Un nuovo traguardo accademico per un giovane della Maremma. Federico Mosci, originario di Manciano, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Firenze, raggiungendo un importante obiettivo dopo il percorso di studi universitario.
La laurea rappresenta una tappa significativa che apre le porte a nuove opportunità professionali e personali, premiando l’impegno e la determinazione dimostrati nel corso degli anni di studio.
A Federico Mosci vanno le felicitazioni dei familiari e degli amici, che hanno condiviso con lui la soddisfazione per questo importante risultato.
Anche la redazione de Il Giunco si unisce alle congratulazioni, augurando al neolaureato un futuro ricco di soddisfazioni, sia nel percorso professionale sia nella vita personale.