MONTE ARGENTARIO – Regolarmente assunti, con i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro, ma completamente sconosciuti al Fisco. Sono otto i collaboratori domestici individuati come evasori totali dalla Guardia di finanza di Porto Santo Stefano, per un imponibile occultato di circa 500mila euro.

I controlli rientrano nel piano avviato dallo scorso febbraio dal Comando provinciale di Grosseto, dedicato all’individuazione di evasori totali nella categoria economica dei collaboratori domestici – le cosiddette colf e badanti – attivi nei comuni della provincia.

Come sono state individuate le posizioni

I finanzieri della Tenenza di Porto Santo Stefano hanno lavorato incrociando le risultanze delle numerose banche dati in uso al Corpo con gli elementi acquisiti dall’Inps, con cui la Guardia di finanza ha stipulato un protocollo d’intesa a livello nazionale.

Sono così emerse le posizioni di alcuni collaboratori domestici che, pur risultando regolarmente assunti e con contributi correttamente versati dai datori di lavoro, avevano percepito per ciascun anno d’imposta compensi superiori alla soglia di esenzione prevista dalla normativa fiscale, la cosiddetta “no tax area”, senza però adempiere all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Chi sono i lavoratori coinvolti

Gli otto collaboratori domestici, pur in regola con il rapporto di collaborazione, non hanno presentato per diverse annualità le dichiarazioni fiscali ai fini Irpef. Si tratta per lo più di lavoratori di età compresa tra i 34 e i 54 anni, provenienti da Paesi dell’Est Europa e dell’Asia, che hanno svolto la loro attività nel comune di Monte Argentario.

La campagna proseguirà nei prossimi mesi

L’attività di controllo non si fermerà qui. La campagna, spiegano dalle Fiamme Gialle, proseguirà nei prossimi mesi e conferma il ruolo della Guardia di finanza quale presidio di legalità economica al servizio dei cittadini e degli operatori onesti, con un’azione che non si limita alla repressione degli illeciti ma punta anche a prevenire i fenomeni evasivi e a favorire comportamenti improntati alla correttezza fiscale.