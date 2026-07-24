GROSSETO – Un’altra denuncia formale e un appello pubblico a chi era presente sulla spiaggia. Lndc Animal Protection è intervenuta sulla vicenda del pastore tedesco morto lo scorso 19 luglio a Cala di Forno, all’interno del Parco regionale della Maremma, esprimendo «profondo dolore e indignazione».

L’associazione ha già presentato formale denuncia alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto, i responsabili siano individuati al più presto e siano chiamati a rispondere fino in fondo delle proprie azioni.

La ricostruzione dell’associazione

Secondo quanto riferito dalle persone presenti, l’animale manifestava evidenti segni di disidratazione e di grave sofferenza. Le persone che lo accompagnavano si sarebbero allontanate con la promessa di cercare aiuto e procurare dell’acqua, affidandolo momentaneamente ad alcuni bagnanti, ma non sarebbero più tornate. Il cane è morto poco dopo, nonostante i tentativi di soccorso dei presenti.

La richiesta: verificare le telecamere

Lndc Animal Protection chiede all’Ente Parco e alle autorità incaricate degli accertamenti di verificare tempestivamente l’esistenza di telecamere o sistemi di videosorveglianza presso gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e tutti i possibili punti di transito. Ogni eventuale registrazione, sottolinea l’associazione, potrebbe rivelarsi decisiva per identificare le persone coinvolte e il veicolo utilizzato per raggiungere o lasciare la zona.

Rosati: «Un gesto vile e codardo»

«Quel cane è morto dopo aver sofferto terribilmente. Chi avrebbe dovuto essere la sua famiglia, proteggerlo e portarlo immediatamente in una clinica veterinaria si è invece allontanato, lasciandolo al suo destino. È un gesto vile e codardo» dichiara Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection.

«Chiediamo che ogni elemento utile venga acquisito al più presto e che i responsabili siano individuati – prosegue –. Lasciare un animale agonizzante sotto il sole significa condannarlo a una sofferenza spaventosa. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché questa morte non venga dimenticata e chi ha commesso questo atto risponda delle proprie azioni».

L’appello a chi era in spiaggia

L’associazione si rivolge a tutte le persone che domenica 19 luglio si trovavano a Cala di Forno. Chiunque abbia visto arrivare le persone con il cane, le abbia riconosciute, abbia notato il mezzo con cui si sono spostate o sia in possesso di fotografie, filmati o altre informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine oppure a contattare direttamente Lndc.

È possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 02 26116502. Le informazioni possono essere trasmesse anche in forma riservata e saranno trattate con la massima discrezione. «Anche un dettaglio apparentemente insignificante – spiegano dall’associazione – potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili».

Il richiamo ai cittadini

Lndc rivolge infine un appello generale: davanti a un animale in evidente difficoltà non bisogna perdere neppure un minuto, ma trasferirlo con la massima urgenza nella clinica veterinaria aperta più vicina. In situazioni simili, ricorda l’associazione, ogni minuto può essere decisivo per salvargli la vita.

«La morte di questo cane non può essere liquidata come una tragica fatalità – conclude la nota –. È la conseguenza di un atto vile e codardo: un animale in condizioni disperate è stato lasciato solo proprio nel momento in cui aveva maggiormente bisogno di essere protetto e soccorso».

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