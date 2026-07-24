CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Martedì 28 luglio l’Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia per un intervento sulla rete idrica in Strada Provinciale 3 del Padule.
I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Gabbiano, via della Tartaruga, via del Fagiano, via degli Scalari, via della Seta.
Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale WhatsApp di Acquedotto del Fiora. Link per iscriversi: https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.