FOLLONICA – “Follonica è una città turistica nel suo insieme e come tale deve essere tutelata e valorizzata, avendo ben presente che il commercio di vicinato, inteso nella sua più ampia accezione, è un asset strategico e irrinunciabile per la sua tenuta economica e il suo sviluppo futuro. Sapendo che questa visione è condivisa anche dal sindaco Buoncristiani, abbiamo motivo di credere che il provvedimento sull’area pedonale in zona Senzuno sarà quanto prima migliorato proprio per dare alla città Follonica ulteriori possibilità di crescita”.

Così Giulio Gennari e Gabriella Orlando, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Grosseto, intervengono sulle crescenti polemiche per l’introduzione dell’Apu istituita a partire dallo scorso 15 giugno in via della Repubblica.

“L’idea di consentire maggiori spazi per l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione presenti in quella zona è sicuramente apprezzabile e condivisa – proseguono Gennari e Orlando – Tuttavia è anche evidente che la fascia oraria riservata alla pedonalizzazione ha margini che possono essere ottimizzati a favore di altre tipologie di negozi di vicinato. Differire la chiusura totale al traffico dalle 18 alle 19.30 – dicono ancora presidente e direttore di Confcommercio – se non arreca danni sostanziali alle imprese della somministrazione, la cui utenza tende a vivere più la sera-notte che non il tardo pomeriggio, dall’altra parte consente agli altri negozi di lavorare in continuità senza dover rinunciare a un potenziale di vendita importante”.

“Pur non volendo e non potendo entrare nelle modalità tecnico-organizzative del Comune – aggiungono Gennari e Orlando – crediamo che il differimento di 90 minuti dell’istituzione dell’area pedonale non comporti sostanziali disfunzioni operative a carico dell’Amministrazione. Come pure – concludono presidente e direttore – la realizzazione di una rotatoria che agevoli il flusso veicolare su via della Repubblica ci sembra non sia una richiesta impossibile da condividere, e nemmeno impossibile da realizzare. Si tratta in entrambi i casi (modifica orario Apu e rotatoria) di due interventi che possono portare solo benefici, senza controindicazioni reali”.