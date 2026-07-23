GAVORRANO – È durata appena venti giorni una delle nuove panchine installate dal Comune nell’ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità a Bagno di Gavorrano. Nella notte ignoti hanno vandalizzato una delle sedute in marmo, ritrovata questa mattina divelta e riversa a terra.

Un arredo nuovo di venti giorni

La panchina, collocata di recente nell’area interessata dai lavori di riqualificazione urbana, è stata trovata completamente staccata dalla propria sede. Un danneggiamento che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato volontariamente.

L’episodio ha suscitato amarezza e indignazione, considerato che l’arredo urbano era stato installato solo da una ventina di giorni come parte degli interventi destinati a migliorare il decoro e la vivibilità della frazione.

Lo sgomento della sindaca

Profondo lo sconcerto della sindaca Stefania Ulivieri, che ha deciso di sporgere denuncia per quanto accaduto.

L’amministrazione comunale condanna il gesto, definendolo un atto vandalico che colpisce un bene pubblico e, di conseguenza, l’intera comunità. La speranza è che le indagini consentano di individuare i responsabili del danneggiamento.

Un danno per tutta la comunità

L’episodio riporta l’attenzione sul problema degli atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico. Ogni danneggiamento comporta infatti nuovi costi per la collettività e vanifica gli investimenti realizzati per migliorare gli spazi comuni.

Il Comune valuterà ora le modalità e i tempi per il ripristino della panchina, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.