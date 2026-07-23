GROSSETO – Un’opportunità concreta per sostenere le preziose attività di promozione del territorio portate avanti quotidianamente dalle Pro loco nei nostri paesi.

La Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico relativo al “Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco” per l’annualità 2026. Il bando, mette a disposizione un fondo complessivo di 350.000 euro destinato alle Pro loco iscritte al Registro regionale. Un’occasione strategica per i territori della Maremma e dell’Amiata, dove il lavoro dei volontari rappresenta spesso un motore culturale e turistico delle comunità locali.

Cosa finanzia il bando: le 4 linee d’intervento

Il contributo previsto è pensato per sostenere progetti ed eventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Ciascuna associazione Pro loco ammissibile potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1.000,00 euro.

Il finanziamento regionale coprirà fino all’80% delle spese complessive ammissibili indicate nel progetto. Il restante 20% dovrà essere garantito da un cofinanziamento a carico della Pro Loco beneficiaria. Per accedere all’assegnazione delle risorse, i progetti inviati dovranno ottenere un punteggio minimo di 30 punti nella graduatoria di merito.

In particolare, le risorse sono dirette a quattro tipologie di iniziative:

Cultura e tradizioni : progetti per promuovere il patrimonio storico-artistico, la storia e le tradizioni popolari locali.

: progetti per promuovere il patrimonio storico-artistico, la storia e le tradizioni popolari locali. Beni comuni e “Toscana diffusa” : iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei paesi e dei borghi della Maremma e dell’Amiata.

: iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei paesi e dei borghi della Maremma e dell’Amiata. Promozione delle tipicità : manifestazioni ed eventi legati all’enogastronomia, ai prodotti agroalimentari di qualità e all’artigianato tipico locale.

: manifestazioni ed eventi legati all’enogastronomia, ai prodotti agroalimentari di qualità e all’artigianato tipico locale. Digitalizzazione: progetti finalizzati ad affiancare i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Scadenza e modalità di presentazione

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente online entro e non oltre le ore 13:00 del 7 agosto 2026.

La procedura si svolge per via telematica tramite la piattaforma della Regione Toscana. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina web che illustra il bando della Regione Toscana.