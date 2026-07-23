GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Leggi anche il nostro Tuttoweekend

Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!

Sagra del Baccalà di Sant’Andrea

Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate maremmana: la XXXV edizione della Sagra del Baccalà di Sant’Andrea, frazione del comune di Magliano in Toscana. La manifestazione si svolgerà in due turni: dal 23 luglio al 1° agosto e poi dal 3 al 12 agosto 2026. CLICCA QUI

Ecofesta Tortelli e Calamari

Torna l’appuntamento ormai classico con l’ecofesta, la sagra tortelli e calamari, organizzata dall’Asd Castiglionese, una delle società sportive storiche di Castiglione della Pescaia. Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con l’Hc Castiglione. Come sempre due i fine settimana di “festa”, negli stand al palasport Casa Mora: il 17, 18 e 19 luglio e poi il 23, 24, 25 e 26 luglio. CLICCA QUI

Festa medievale a Gavorrano

Una serata all’insegna della storia, del divertimento e dell’atmosfera medievale nel cuore del centro storico. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, il borgo di Gavorrano ospiterà la Festa Medievale, un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori con un ricco programma di animazione, spettacoli itineranti, mercatino a tema e proposte gastronomiche. CLICCA QUI

Sagra della pappardella a Bagno di Gavorrano

Torna al Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano la Sagra della Pappardella, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa dal Circolo Arci Progress e dalla Casa del Popolo Arnaldo Senesi, animerà le serate dal 21 al 26 luglio con un ricco programma che unisce buona cucina, spettacoli e musica dal vivo. Ogni sera sarà possibile cenare al ristorante con cucina maremmana a partire dalle 19.30, mentre l’ingresso al ballo sarà gratuito, offrendo così un’occasione di svago aperta a tutti. CLICCA QUI

A Roccastrada torna MerCantine in poggio

La Pro Loco di Roccastrada Aps, vi invita alla manifestazione “MerCantine in Poggio”: una festa che dà vita al bellissimo centro storico con le sue fresche cantine sotterranee scavate nella trachite, dove troverete artigiani, hobbisti, enogastronomia e mostre fotografiche dal 24 al 26 luglio. Non mancherà di certo il buon cibo con lo street food alla roccastradina: panzanella, pasta e ceci, un delizioso “peposo”, grigliate di carne, trippa e dolci casalinghi. Il primo giorno della manifestazione, venerdì 24 luglio, è anche Venerdì diVINO, con degustazioni di vini locali accompagnati dai viticoltori e sommelier. CLICCA QUI

Ad Albinia Rosso di sera bianco si spera

Una serata all’insegna del gusto, della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze locali. Venerdì 25 luglio torna ad Albinia “Rosso di Sera, Bianco si Spera”, manifestazione giunta alla terza edizione, che animerà Via Maremmana a partire dalle ore 18 con un percorso dedicato a vini e specialità gastronomiche del territorio. L’iniziativa propone un’occasione per scoprire e degustare i vini prodotti da alcune realtà vitivinicole della Maremma, accompagnati dai piatti preparati dai ristoranti della via. Un format che mette insieme produttori e ristorazione locale, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza enogastronomica direttamente nel cuore di Albinia. CLICCA QUI

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E ancora…

Capalbio sagra della lumaca e della cucina maremmana 23-26 luglio

Murci sagra strozzaprete 24-26 luglio

Campagnatico tortello stroxìzzaprete e lumache 24 luglio 2 agosto

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Il gruppo Facebook di TuttoSagre

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

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