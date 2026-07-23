GROSSETO – Una conferenza per ricordare la caduta del fascismo e per contestare le scelte dell’amministrazione comunale sulla toponomastica cittadina. È l’iniziativa promossa dal Partito della Rifondazione Comunista per sabato 25 luglio alle 17.45 al circolo cittadino “Vittorio Stefanini”, in viale Europa 63/65.

«Un monito contro i segnali di oggi»

«Lo faremo per non dimenticare le atrocità commesse da questa dittatura – spiegano i promotori -, come monito per non sottovalutare i preoccupanti segnali che l’attuale destra mette in campo quotidianamente, da un lato istigando alla violenza e dall’altro criminalizzando il dissenso».

Al dibattito parteciperanno Francesco Mandarano e Sandro Targetti, militanti fiorentini che porteranno le loro testimonianze.

Il nodo della toponomastica: dopo Almirante, largo Gentile

Nel corso dell’incontro verrà sottolineata «la gravità, da parte dell’attuale giunta, di aver voluto intervenire sulla toponomastica cittadina dedicando vie e piazze della città ad alcuni personaggi responsabili di aver causato tanti lutti e tanto dolore, mettendo in atto uno scempio della memoria in oltraggio ai principi sanciti dalla nostra Costituzione antifascista».

Dopo via Almirante, il riferimento è ora a largo Gentile. «Gentile fu uno degli ideologi del fascismo – ricordano da Rifondazione -, giustificò il delitto Matteotti, firmò una riforma dell’istruzione autoritaria e classista, aderì alla Repubblica sociale italiana. Queste sono scelte inopportune e antistoriche che da subito il nostro partito ha condannato e che servono all’amministrazione comunale soltanto per marcare il territorio».

L’appuntamento è dunque per sabato pomeriggio nella sede del circolo, in viale Europa.