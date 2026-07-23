GROSSETO – È uscito oggi dall’ospedale il corriere di 30 anni rapinato ieri mentre stava facendo il proprio giro di consegne nella zona della fattoria Acquisti, tra Braccagni e Grosseto. L’uomo è ancora confuso, ma starebbe aiutando la squadra mobile della Polizia, che sta indagando, a ricostruire l’accaduto.

Rapina al corriere: la trappola dell’auto in panne

L’uomo ieri pomeriggio stava percorrendo la strada delle Gerlette, che si innesta sulla strada del Polesine, dalla zona del Bottegone, quando avrebbe visto intraversata in strada un’auto ferma, apparentemente in panne. Il corriere si è fermato per prestare aiuto, e per tutta risposta è stato aggredito, malmenato e rapinato di quanto aveva con sé. Comunque non cifre particolarmente elevate, da quanto emergerebbe dalle prime indiscrezioni.

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Nessun pacco portato via

Sebbene le indagini siano ancora in una fase iniziale, parrebbe certo che a interessare i tre malviventi non sarebbe stato il carico dell’uomo (pacchi dai più comuni siti online consegnati a domicilio): nessun pacchetto sarebbe stato portato via.

Violenza sproporzionata per un bottino esiguo

Desta preoccupazione la scelta di attuare un agguato, una rapina, una modalità così violenta per un bottino così esiguo come può essere il furto di un portafogli. L’uomo non pare facesse servizio portavalori, ma solo consegna pacchi dalle piattaforme di acquisto online.