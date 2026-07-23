FOLLONICA – La pedonalizzazione di Senzuno va corretta negli orari. È la richiesta che Confesercenti porta all’amministrazione comunale dopo un confronto diretto con gli operatori economici del quartiere, chiamati a raccontare le criticità emerse nelle prime settimane di sperimentazione della nuova chiusura serale al traffico di via della Repubblica.

Il confronto a Senzuno tra commercianti e associazione

Ieri pomeriggio si sono incontrati a Senzuno il presidente di Confesercenti Follonica, l’imprenditore Jacopo D’Antoni, il ristoratore storico di via della Repubblica Michele Cocola e il presidente del Comitato commercianti Senzuno, Massimiliano Biagioni. All’incontro ha partecipato anche il direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi.

Il confronto si è reso necessario dopo le segnalazioni ricevute dall’associazione da parte degli esercenti del quartiere, che chiedono una revisione degli attuali orari di chiusura al traffico. Confesercenti non mette in discussione il principio della pedonalizzazione e gli obiettivi di sicurezza e vivibilità del quartiere, ma ritiene necessario correggere alcuni aspetti della sperimentazione alla luce delle concrete esigenze delle attività economiche.

Gli orari contestati: chiusura alle 20 e riapertura alle 6

La richiesta è di posticipare l’inizio della pedonalizzazione serale almeno alle 19.30, valutando preferibilmente le 20, e di riaprire la strada al traffico alle 6 del mattino. La chiusura dalle 18 viene infatti considerata eccessivamente anticipata rispetto alle abitudini di frequentazione della zona, mentre la riapertura alle 7 rischia di ostacolare le operazioni mattutine di consegna, approvvigionamento e carico e scarico delle merci.

La revisione degli orari dovrà inoltre essere attuata senza alcuna penalizzazione per i pubblici esercizi – bar, gelaterie e ristoranti – garantendo la piena possibilità di utilizzare le occupazioni di suolo pubblico già riconosciute, senza riduzioni degli spazi o ulteriori aggravi per gli operatori.

«Orari compatibili con il lavoro delle imprese»

«Senzuno è un quartiere che conosco molto bene e rappresenta uno dei punti nevralgici del commercio e della ristorazione follonichese, soprattutto durante la stagione estiva – afferma Jacopo D’Antoni, presidente di Confesercenti Follonica -. Non siamo contrari alla pedonalizzazione, ma chiediamo che venga organizzata con orari compatibili con il lavoro delle imprese e con le reali dinamiche del quartiere. La giunta comunale deve ascoltare queste richieste e intervenire rapidamente: una modifica adottata quando la stagione sarà ormai conclusa non avrebbe alcuna utilità per gli esercenti interessati».

La richiesta della rotatoria all’ingresso del quartiere

Accanto alla revisione degli orari, Confesercenti sostiene la richiesta di realizzare la rotatoria più volte prospettata all’ingresso del quartiere, in prossimità della pasticceria Peggi. L’intervento consentirebbe di rendere più funzionale la viabilità e di permettere ai veicoli provenienti da via Palermo di immettersi in via della Repubblica, evitando che il nuovo assetto finisca per allontanare ulteriormente i flussi dal quartiere e dalle sue attività commerciali.

Confesercenti Grosseto invierà una comunicazione formale al sindaco e alla giunta comunale, chiedendo una valutazione urgente delle proposte e la convocazione di un confronto con gli operatori.

L’associazione, già intervenuta nelle scorse settimane a sostegno degli esercenti colpiti dai ripetuti blackout, conferma così la propria presenza al fianco delle imprese di Senzuno.

LEGGI ANCHE: BLACKOUT A SENZUNO, CONFESERCENTI SCRIVE AL DISTRIBUTORE: «SERVE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA»

Nelle prossime settimane Confesercenti tornerà inoltre nel quartiere con un punto di raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale per la tutela del commercio di prossimità.

LEGGI ANCHE: ZONE ECONOMICHE SPECIALI PER SALVARE I NEGOZI DI VICINATO, IN MAREMMA CHIUSI 400 ESERCIZI IN DIECI ANNI