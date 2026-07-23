GROSSETO – Giornate all’insegna del tempo stabile sulla provincia di Grosseto, con il sole che continuerà a essere il protagonista sia oggi, giovedì 23 luglio, sia domani, venerdì 24 luglio. Solo nel pomeriggio di oggi qualche nube potrà svilupparsi sulle aree interne e sull’Amiata, senza escludere brevi e isolati rovesci sui rilievi. Per il resto, condizioni favorevoli per chi ha scelto il mare o le attività all’aperto, con venti deboli e mare poco mosso.

Oggi: sole sulla costa, qualche nube nell’entroterra

La giornata di oggi si apre con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Maremma. Nel corso del pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità cumuliforme nelle zone interne, in particolare sull’Amiata, dove non si esclude qualche breve rovescio. Sulla fascia costiera il tempo resterà invece stabile e soleggiato.

I venti saranno deboli o a tratti moderati da ovest-sudovest, con rotazione a nord in serata. Il mare si presenterà poco mosso.

Domani ancora stabile

Per venerdì il quadro meteorologico sarà ancora più tranquillo. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia, senza fenomeni di rilievo. I venti saranno deboli da nord-est e il mare resterà poco mosso, condizioni ideali per le località balneari.

Temperature nelle diverse zone della provincia

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime si manterranno intorno ai 29-31 gradi, con clima gradevole lungo la costa.

Nel capoluogo, Grosseto, le temperature raggiungeranno i 32-33 gradi, accompagnate da una bassa probabilità di nuvolosità.

Sull’Amiata il clima sarà più fresco, con valori massimi compresi tra 24 e 27 gradi e la possibilità di qualche addensamento pomeridiano nella giornata di oggi.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime oscilleranno tra 29 e 31 gradi, mitigate dalla brezza marina.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: Centro Funzionale Regione Toscana (CFR).