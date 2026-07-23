MANCIANO – Sono aperte fino al 30 settembre 2026 le iscrizioni al corso per volontari soccorritori di livello base organizzato dalla Misericordia di Manciano. Il percorso, accessibile al compimento del sedicesimo anno d’età, prenderà il via nel mese di ottobre in orario serale e al termine porterà all’inserimento di nuovi confratelli nell’associazione come soci effettivi, impegnati nello svolgimento pratico dei servizi sociali e sanitari.

Il programma del corso

Il programma, svolto in conformità al quadro normativo regionale di riferimento, comprende l’apprendimento della catena del soccorso e della sua attivazione, le tecniche di primo soccorso sanitario e la movimentazione del paziente.

Al termine del percorso formativo i partecipanti acquisiranno la qualifica di soccorritore di livello base che, in linea generale, abilita allo svolgimento di servizi sociosanitari quali dimissioni ospedaliere e accompagnamenti a visite ed esami.

L’appello del governatore Norcini

«I soccorritori volontari sono la colonna portante dell’associazione. È solo grazie a loro e all’impegno che mettono quotidianamente che riusciamo a portare avanti la nostra missione di assistenza alla popolazione» dichiara il governatore Federigo Norcini.

«Essere volontari della Misericordia di Manciano – aggiunge – significa esserci nei momenti di difficoltà, sconforto, solitudine e in tutte quelle situazioni in cui le persone hanno bisogno di assistenza e di umanità per superare periodi difficili, dove nessuno si prende cura di loro. Fare il volontario è una delle missioni più belle che l’uomo possa svolgere e la Misericordia di Manciano è il posto giusto per iniziare. Vi aspettiamo a braccia aperte, sicuri che troverete un ambiente confortevole dove ogni persona possa sentirsi a suo agio nel compiere il mandato evangelico di aiuto al prossimo».

Come iscriversi

Per ricevere informazioni e iscriversi al corso è possibile contattare il numero 0564 629751 (dal lunedì al venerdì, 8.30-13 e 14-17) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].