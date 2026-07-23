ORBETELLO – Si è riunito nella mattina di oggi, 23 luglio, il Comitato tecnico scientifico dedicato al monitoraggio della Laguna di Orbetello. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali, che evidenziano un progressivo miglioramento del quadro generale. Un nuovo aggiornamento è già in programma per il prossimo 30 luglio, quando il Comitato tornerà a riunirsi per valutare l’andamento della situazione.

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, invita a mantenere alta l’attenzione, ma rassicura sull’attuale stato della laguna. «La situazione della laguna è in graduale miglioramento – dice il primo cittadini – Continuiamo a monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, che tornerà a riunirsi il 30 luglio. Voglio ribadire che non c’è mai stata una situazione di emergenza: abbiamo attraversato una fase critica, che oggi sta progressivamente rientrando».

«Temperatura dell’acqua diminuita di alcuni gradi»

«Negli ultimi giorni – prosegue il sindaco – la temperatura dell’acqua è diminuita di alcuni gradi, un elemento certamente positivo, mentre il livello idrometrico si mantiene su valori ottimali, attestandosi intorno ai 19-20 centimetri. Sono indicatori che confermano un’evoluzione favorevole del quadro complessivo».

«L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’andamento della laguna insieme a tutti gli enti e ai soggetti coinvolti nel Comitato tecnico scientifico. La situazione è sotto controllo, pur rimanendo costantemente osservata, e continueremo ad informare i cittadini con la massima trasparenza sugli sviluppi».