ARCIDOSSO – C’è anche una perla dell’Amiata tra i tesori più amati e votati della Toscana nella classifica provvisoria del 13° censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano (in collaborazione con Intesa Sanpaolo). A due mesi dall’avvio della campagna che ha già raccolto oltre 350mila voti a livello nazionale, tra le meraviglie segnalate spicca la Chiesa di San Lorenzo ad Arcidosso, per la quale si sta mobilitando un’intera comunità.

L’obiettivo della campagna non è solo celebrativo, ma concreto: raggiungere la soglia minima di 3.000 voti entro il 15 dicembre per poter accedere al Bando del Fai e richiedere un contributo economico di restauro, oppure ambire ai finanziamenti del podio nazionale (da 50mila a 70mila euro).

Un tesoro del 1067 in pericolo: l’allarme per San Lorenzo

Edificata in trachite (la caratteristica pietra vulcanica locale), come ricorda il Fai, la Chiesa di San Lorenzo ha un impianto romanico essenziale con facciata a capanna e una piccola abside circolare. Documentata per la prima volta nel 1067 e passata nel 1274 sotto la giurisdizione dell’abbazia di San Salvatore sul Monte Amiata, la chiesa custodisce al suo interno un prezioso ciclo affrescato del Seicento raffigurante una Madonna del Latte affiancata da santi.

Oggi, tuttavia, questo scrigno d’arte e fede versa in uno stato di grave precarietà. Nel 2022 è nata l’associazione “Noi e la celletta di San Lorenzo Odv“, che ha promosso la candidatura al Fai per accendere i riflettori su un’instabilità strutturale ormai pericolosa, che ha compromesso la tenuta della copertura provocando copiose e dannose infiltrazioni d’acqua piovana.

Come votare entro il 15 dicembre

Da metà maggio sono arrivati già 350.000 voti, tra i quali oltre 62.000 quelli cartacei trasmessi al FAI entro il 6 luglio e conteggiati per questo primo aggiornamento

Partecipare al censimento e sostenere la Chiesa di San Lorenzo ad Arcidosso è semplice e gratuito:

Online : bastano pochi clic sul sito ufficiale www.iluoghidelcuore.it;

: bastano pochi clic sul sito ufficiale www.iluoghidelcuore.it; Offline con modulo cartaceo: firmando presso i moduli di raccolta firme organizzati dal comitato promotore e dai volontari sul territorio.

Gli altri “Luoghi del Cuore” in classifica in Toscana

Accanto alla chiesetta di Arcidosso, la classifica provvisoria del Fai vede ai primi posti in Toscana altri straordinari luoghi della memoria e della natura: