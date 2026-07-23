PITIGLIANO – Incidente stradale intorno alle 13 di oggi sulla strada provinciale Pian della Madonna, nel comune di Pitigliano. Un’autovettura è uscita di strada, ha attraversato la carreggiata e ha terminato la corsa contro un albero: il conducente, 59 anni, unico occupante del mezzo, è rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Manciano. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era ancora bloccato all’interno della vettura: dopo aver liberato l’accesso al mezzo dalla vegetazione, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito e lo hanno affidato al personale sanitario del 118, già presente sul posto.

Il trasferimento con Pegaso

L’uomo è stato successivamente elitrasportato con l’elicottero Pegaso 1 a Siena. Attivate anche l’automedica di Pitigliano, e l’ambulanza Blsd della Croce rossa di Pitigliano. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pitigliano, intervenuti sul posto per i rilievi.