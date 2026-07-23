GROSSETO – Dieci ragazzi grossetani parteciperanno al “Torneo internazionale giovanile di futsal delle Città dell’Amicizia del Fujian 2026“, manifestazione in programma dal 2 all’11 agosto nella provincia cinese del Fujian, con la squadra International Team Grosseto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale e rappresenta un altro tassello nel percorso di collaborazione istituzionale avviato tra Grosseto e Nanping. Due città unite da un rapporto di gemellaggio che negli ultimi mesi ha favorito lo sviluppo di relazioni culturali, sportive e di amicizia tra le due comunità.

Nella mattina di oggi, 23 luglio, nella sala del Consiglio comunale è stato presentato il gruppo dei giovani atleti che prenderà parte al prestigioso torneo di calcio a cinque, il quale vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti da quattro continenti (Asia, Europa, Nord e Sud America).

I giovani atleti che partono da Grosseto sono Filippo Alviti, Gianmarco Balocchi, Ernesto Biliotti, Davide Caridi, Filippo Castellano, Tommaso Fanelli, Stefano Fusini, Niccolò Malentacchi, Massimo Marcone e Mattia Rotelli. Fanno parte delle squadre Alberese, Invictasauro e Us Grosseto.

«La partecipazione dei ragazzi grande orgoglio per la comunuità grossetana»

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti, il promotore del gemellaggio Giorgio Hu, l’accompagnatore della delegazione Silvio Mantiglioni e l’accompagnatore medico sportivo Giovanni Baldi. Presenti alla conferenza stampa anche i delegati provinciali di Coni e Figc, Aldo L. Peronaci e Antonio Papa.

«La partecipazione dei nostri ragazzi a questo torneo internazionale – ha sottolineato Vivarelli Colonna – rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità grossetana. Lo sport è uno straordinario strumento di crescita, capace di abbattere le distanze, creare legami e trasmettere valori universali come il rispetto, la lealtà e la collaborazione. Il gemellaggio con Nanping continua a produrre occasioni concrete di scambio e cooperazione, dimostrando come le relazioni internazionali tra le comunità possano tradursi in opportunità di sviluppo culturale, umano e sportivo”.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore dell’esperienza che attende i giovani atleti, chiamati a rappresentare Grosseto e l’Italia in un contesto internazionale, dove lo sport diventa strumento di dialogo, confronto e crescita personale. È stato inoltre evidenziato come la partecipazione al torneo rappresenti un’importante opportunità per rafforzare i rapporti di amicizia con la città di Nanping e consolidare il percorso di cooperazione avviato tra le due amministrazioni.

«Quando abbiamo scelto di investire nelle relazioni internazionali – ha commentato Turbanti – lo abbiamo fatto con un’idea precisa: costruire opportunità concrete per Grosseto. Oggi questo progetto prende forma anche attraverso lo sport. I ragazzi non rappresenteranno soltanto una squadra di calcio, ma saranno ambasciatori della nostra comunità in un percorso di amicizia, conoscenza reciproca e collaborazione tra territori. Grazie a Coni e Figc, alle società sportive, agli allenatori, ai ragazzi e alle famiglie che hanno creduto insieme a noi in questo progetto».

Soddisfazione è stata espressa anche da Mantiglioni: «Accompagnare questa delegazione è per me un grande onore e una responsabilità che affronto con entusiasmo. I ragazzi si sono preparati con impegno e stanno vivendo con grande emozione l’avvicinamento a questa esperienza, che va ben oltre l’aspetto sportivo. Il nostro obiettivo sarà quello di far vivere loro un’esperienza formativa sotto ogni punto di vista, nella consapevolezza che il ricordo di questo viaggio li accompagnerà per tutta la vita. Ringrazio il Comune di Grosseto e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, frutto di un importante lavoro di collaborazione e di amicizia tra le nostre comunità».